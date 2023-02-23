柏克萊市長阿瑞金 將角逐州參議員 承諾解決遊民問題

兩屆柏克萊市長和灣區政府協會主席阿瑞金（Jesse Arreguín）22日宣布，他將在2024年3月的初選中參加州參議院第七區的競選。（記者劉先進／攝影）

兩屆柏克萊市長和灣區 政府協會（ABAG）主席阿瑞金（Jesse Arreguín）22日宣布，他將在2024年3月的初選中參加州 參議院第七區的競選。他說，加州需要確保更多工人階級的孩子，更多農業工人的兒子能夠實現加州夢。

第七區包括阿拉米達縣的屋崙、阿拉米達市、艾柏尼、柏克萊等城市，以及康曲柯士達縣的其他非建制社區。現任州參議員斯金納（Nancy Skinner）將任期屆滿。阿瑞金將於3月22日下午舉行起跑活動。

阿瑞金說，他為生活在東灣而感到自豪，這是美國最進步的地區之一。爭取社會正義的大運動在這裡發起，並塑造了更好的美國。「未來從這裡開始，並大膽地從這裡開始，我相信，在前進的過程中，我們需要一個像東灣一樣大膽的參議員。這就是我競選州參議員的原因。」

阿瑞金承諾，在參議院啟動住房建設並實施改革，使加州的工薪家庭更容易負擔得起，將遊民問題作為一個緊迫的道德危機來解決，宣導刑事司法改革，使加州成為一個更大膽的氣候領導者，為加州帶來全民醫療保健，並建立一個公共教育系統，從普及學前教育到負擔得起的大學，以實現加州的承諾。「我們需要確保更多的工人階級的孩子，更多的農業顧工的兒子能夠實現這個加州夢。」

阿瑞金的聲明說，他是農場工人的兒子，從10歲起就開始為社會正義而奮鬥，當時他與多韋爾塔一起遊行，並幫助領導一個行動，將舊金山陸軍街（Army Street）改名為（Cesar Chavez Street）塞薩爾·查韋斯街，以紀念美國勞工領袖和西裔美國民權活動家查韋斯。

阿瑞金在舊金山長大，從小家庭貧困，多次被驅逐。後來，他後來從柏克萊加大 畢業，成為家中第一個大學畢業的人。作為柏克萊市長，他在可負擔房、解決遊民問題、公共安全改革、教育和環境可持續性方面取得頗大進展。作為灣區政府協會的主席，他正在為灣區帶來數十萬套新住房。2008年，24歲的阿瑞金當選為柏克萊市議員，他致力於擴大可負擔住房，撰寫了提高城市最低工資的法律，並幫助振興市中心地區。2016年11月，32歲的他被選為柏克萊首個西裔市長，也是一個世紀以來最年輕的市長。

阿瑞金任內，產生的住房比幾十年來的任何時候都多，並批准了800多戶可負擔房。他還針對遊民推出庇護所等服務，使城市的無家可歸者在過去3年中減少，相比之下，阿縣的無家可歸者卻增加了22%。