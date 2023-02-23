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疫期臨時巴士路線 企李街擬永久禁停車 金山華埠商戶反對

記者張曼琳／舊金山報導
交通局在告示中的地圖上標明停車位又所增加。但並未變動。(取自舊金山交通局網站）
交通局在告示中的地圖上標明停車位又所增加。但並未變動。(取自舊金山交通局網站）

舊金山交通局（SFMTA）董事會計畫在華埠士德頓街（Stockton St）夾都板街（Grant St）之間企李街（Clay St）路段，將疫情期間的臨時1號巴士線路永久化。此舉或會削減該路段街邊停車位的數量，因此遭到部分商戶的強烈反對，並發起線上聯名信，希望交通局改變計畫。

這段被納入巴士線路的企李街，位於華埠地標花園角公園周邊，為華埠最繁忙的路段之一。因此許多商戶十分反對取消此處的街邊停車位。

舊金山華埠商戶聯合協會會長邵旗謙（Edward Siu）21日向本報表示，交通局禁止下午3時至6時，在夾士德頓街和都板街間的企李街停車，只允許巴士路線的決定令他覺得奇怪，他說：「為什麼只有在華埠的這一路段被禁止停車？是不是在針對華埠？」也表示下午3時至6時為商家最繁忙的時間。他表示，有不熟悉華埠的消費者向他反應，他們在華埠路邊停車時，很怕車子被拖走或被罰款。

邵旗謙還透露，這段巴士路線在疫情期間以臨時計畫開始實施時，就已有商戶因停車位被取消感到不滿，現在將該計畫永久化，讓商戶將更加不滿。他還表示，花園角也即將投入翻新工程，未來周邊街道的停車位將更加緊張，他將強烈反對將企李街下午時段的禁止停車街區永久化。

為此，邵旗謙還發起線上聯名信，團結商戶一同致信交通局表示抗議。信中以中英雙語寫道：「在舊金山唐人街（華埠）停車對我們社區的健康和活力極為重要。然而，我們越來越不清楚何時何地，可以安全停車而不會有被拖走的風險。」還表示，如果企李街在下午時段永久禁止停車，將極大地影響社區，因此要求交通局，不要將企李街下午3時至6時的臨時禁止停車街區永久化，並允許下午高峰時段，在士德頓街夾Montgomery街之間的Sacramento街的車位停車。遞交線上聯名信抗議的網址為https://form.jotform.com/230505156060040 。

昨日上午，記者在走訪企李街時，發現了舊金山交通局貼出的公聽會告示，提醒公眾交通局在本月13日上午9時至26日晚11時，舉行線上公聽會聽取社區意見。並告示中的地圖上標明：「為回應民眾增加停車位的要求，我們建議恢復在Mason街和士德頓街之閒的Sacramento街的南側街道，下午高峰期的停車（位），這將在下午4時到6時間，增加約30個街邊停車位。」

同時交通局還強調，經評估證明，巴士行車道可加快巴士運行速度，因此市交通局決定，在下午時段在企李街實施巴士專行車道計畫。除此之外，不會對該路段做任何變動。

如欲在公聽會發言，可以「California Transit Lanes Hearing」為題，將意見電郵至[email protected]或撥打電話(415)646-2350留言，用兩分鐘發表意見，也可郵寄信件至1 South Van Ness Avenue, 3rd Floor, San Francisco, CA 94103, Amy Fowler, SFMTA（郵戳日期需在2月24日周五之前）

被納入巴士線路的企李街，位於華埠地標花園角公園周邊，為華埠最繁忙的路段之一。(記...
被納入巴士線路的企李街，位於華埠地標花園角公園周邊，為華埠最繁忙的路段之一。(記者張曼琳／攝影）
22日上午，記者見到居民在夾市德頓街和都板街間的企李街停車。(記者張曼琳／攝影）
22日上午，記者見到居民在夾市德頓街和都板街間的企李街停車。(記者張曼琳／攝影）
22日上午，記者在走訪企李街時，發現了舊金山交通局貼出的公聽會告示。(記者張曼琳...
22日上午，記者在走訪企李街時，發現了舊金山交通局貼出的公聽會告示。(記者張曼琳／攝影）

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