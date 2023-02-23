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金山市府慶非裔歷史月 布里德：勿忘他們貢獻

記者李怡／舊金山報導
出席非裔歷史月（Black History Month）慶祝活動的民選官員與嘉賓。（市長辦供圖）
出席非裔歷史月（Black History Month）慶祝活動的民選官員與嘉賓。（市長辦供圖）

22日晚，2023年非裔歷史月（Black History Month）慶祝活動在舊金山市政廳內舉辦。舊金山市長布里德（ London Breed ）、市議員華頌善（Shamann Walton）與加州主計長郭嫻（Malia Cohen）等眾多民選官員出席慶會。

非裔歷史月（Black History Month）是每年的2月1日到3月1日。歷史月源於1926年成立的「非裔歷史周」活動。旨在研究非裔歷史、保存非裔文化。 1926年2月第二周，協會舉辦了非裔歷史周活動，紀念林肯總統誕辰。全美範圍內的學校和社區響應了這次活動。歷史周活動在許多學校裡擴展成了「歷史月」。 1976年，福特總統官方承認了非裔歷史月，呼籲美國民眾藉此紀念非裔美國人為社會所做出的貢獻。

布里德表示，舊金山仍然是成千上萬人的希望之光。 「這裡被稱為西部的哈萊姆（Harlem），像艾靈頓公爵和哈樂黛一樣的音樂家都會從全世界各地來到這裡演奏音樂。非裔美國人來到這裡追求更好的生活，他們努力工作，創造了許多機會，建設了舊金山。」

布里德說，「當我們又一次慶祝歷史文化月時，提醒人們我們當今所面臨的挑戰同樣是很重要的。這個城市在盡一切努力反對不公正，達到多樣性，推動更好的生活。我們虧欠祖先以及養育我們的父母。我們將努力創造一個更加公平和公正的城市，自豪地稱之為家園，繼續支持彼此。」

郭嫻表示，「非裔歷史文化月是對非裔社區對於美國文化和成就的認可，但它也是對奴隸制和今天仍在進行的平權運動的警醒。多年來，舊金山的非裔社區，通過全市慶祝活動來紀念。我要感謝社區和我們的城市領導人，他們繼續努力確保非裔舊金山人有機會茁壯成長。」

市府當天的慶祝活動包括在市政廳外的升旗儀式，由舊金山灣區劇院公司帶來的傳統劇目、聲樂舞蹈表演等。加州參議員員威善高、舊金山市議員陳詩敏、司嘉怡、潘正義、估值官郭華建、前市長勃朗、各族裔社區代表等出席慶祝活動。布里德表示，這是一個慶祝舊金山非裔美國人對於這座城市所做出貢獻的日子。

非裔 舊金山 加州

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