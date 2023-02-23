凱瑟屋崙總部 擬轉移1200職位到布利桑頓

凱瑟醫院計畫在2024年將1200個職位從屋崙總部轉移出去。（Getty Images）

凱瑟醫院（Kaiser Permanente）表示，他們計畫在2024年將屋崙 總部1200個職位轉移到東灣布利桑頓（Pleasanton）園區。由於凱瑟醫院這1200個職位占屋崙總勞動力的10%，對希望在疫情 後重振經濟的屋崙來說，可能是一大打擊。

作為屋崙最大私人企業的凱瑟醫院22日表示，這項轉變的動機來自新冠疫情爆發後遠距工作方式的興起。

凱瑟醫院在聲明中說：「我們的工作模式已轉為混合式，包括辦公室和遠距。隨著我們繼續支持遠距和彈性工作方式，我們對實際工作空間的需求已大大減少，因此，現在正在調整我們的園區規模。」

市中心大量工作機會的流失，可能造成屋崙面臨更大的壓力。由於支出不斷增加，屋崙未來兩年內可能面臨2億元的預算 赤字。

不過，屋崙並非唯一在疫後試圖重振經濟的城市。在企業紛紛轉為遠距工作模式後，舊金山也不斷努力重振市中心經濟核心，但大部分辦公大樓依然空置。

屋崙市長盛桃（Sheng Thao）在一份聲明中承認，新冠疫情影響了屋崙的企業。

盛桃說：「我們了解，遠距工作改變了許多企業的職場動態。不過，凱瑟醫院明確做出了對屋崙的承諾，他們在屋崙的投資活動依舊強勁。我期待能繼續與凱瑟合作。」

屋崙商會會長萊斯利（Barb Leslie）說：「儘管屋崙市中心日間勞動人數持續減少，對我們的商業生態帶來挑戰，但對於凱瑟對屋崙堅定的承諾，以及他們的總部和醫院會繼續留在屋崙，商會表示讚許。這樣的決定並不容易，但我們了解其必要性。」

盛桃對屋崙商會、開發商和其他企業說：「要揮揮手離開這座城市很容易，但我想讓各位知道，我從不輕言放棄，我已下定決心面對艱難的事。」