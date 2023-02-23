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佛州記者採訪槍擊案遇害 19歲前科男接連槍殺3人

拉美裔長者遇襲 金山Mission社區籲改善治安

記者張曼琳／舊金山報導
華鷹社主席李天壽和同行人士拿著寫有「團結（Unity）」橫幅站台。（記者張曼琳／攝影）
華鷹社主席李天壽和同行人士拿著寫有「團結（Unity）」橫幅站台。（記者張曼琳／攝影）

78歲的拉美裔長者梅拉拉（Yolanda Melara）本月10日在舊金山Mission區遭遇襲擊，其拐杖被踢到地上，額頭受傷流血。多個社區組織舉行記者會，呼籲當局做出切實行動，提升公共治安。

據悉，梅拉拉為當地兒童教育機構「 MNC Inspiring Success Head Start Program」的教師，她在10日早晨，在從捷運站走去上班的途中遭遇襲擊。嫌犯在梅拉拉拄著拐杖走路時，踢走其拐杖，導致她摔倒在地。

她在22日上午的記者會中表示，直到走進教室學生們才告訴她，她的額頭在流血，並詢問她發生了什麼事，她表示在Mission區居住了多年，感到治安越來越差，也認為社區的髒亂和暴力，不利於兒童教育。

78歲的拉美裔長者梅拉拉（左）在翻譯的幫助下發言。（記者張曼琳／攝影）
78歲的拉美裔長者梅拉拉（左）在翻譯的幫助下發言。（記者張曼琳／攝影）

根據電視台Kron4報導，舊金山警局10日早晨8時，在16th街、Mission街的現場回應，並在襲擊事件發生數小時後，逮捕了一名嫌犯。警局表示，嫌犯在襲擊後逃離現場，受害人稍後被送往醫院，沒有生命危險。警方查看了監控錄像，並在當日下午約1時30分在Van Ness Avenue 300號街區，發現並追捕嫌犯。嫌犯為47歲的布萊爾（Steven Briar）現以虐待老人、鬥毆和拒捕而入獄。

本次的襲擊事件促使了當地的社區集會，希望政府可為道路清潔和遏制犯罪作出進一步行動。Mission商戶協會會長莫澤克（Ryen Motzek）在集會中發言說道：「舊金山（官員）對待這個社區的方式是極其荒謬的。」莫澤克表示，他在Mission區做了約20年的小生意，他感到自疫情流行該區治安環境發生了迅速的螺旋式下降，並且完全沒有復甦的跡象。

他說：「僅在這條街上，就有約60家小商業，每天都受到惡意的破壞行為，不間斷騷擾、隨地大小便、當街使用毒品，包括冰毒、海洛因、芬太尼等。」莫澤克還強調，在舊金山開一家商業本身就是「一件壯舉」 ，商戶繳納高昂租金、一般業務開支、許可費和城市稅，但並未獲得良好的營商環境。

在附近經營咖啡店的里維拉（Connie Rivera）表示，她上月看到一名兒童在她的店外遭到毆打，她感到不可置信。她說：「現在這裡還是有很多暴力事件發生，她必須教會她的孩子們走路時要保持警惕，如果被毆打則要大聲呼救。」

除商戶代表外，各拉美裔、印地安原住民以及亞裔社區代表等均參與集會，表達同一呼聲。其中，代表華裔社區等華鷹社主席李天壽（Jeff R. Lee)和同行人士拿著寫有「團結（Unity）」橫幅站台，李天壽在發言時說：「自疫情流行，華埠社區也遇到了同樣的問題。」因此，他成立了「SF Cause」義工巡邏組織，保護商業和居民，他希望政府官員可也做出有效行動，遏制暴力犯罪。

來自印地安原住民社區的女性代表也在場歌唱和發言，希望藉此治癒社區。

各拉美裔、印地安原住民以及亞裔社區代表等均參與集會，表達同一呼聲。（記者張曼琳／...
各拉美裔、印地安原住民以及亞裔社區代表等均參與集會，表達同一呼聲。（記者張曼琳／攝影）

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