加州的勝利 特斯拉全球工程總部花落巴洛阿圖

特斯拉創始人兼執行總裁馬斯克（右）和加州州長紐森（左）一起宣布了這一消息。（記者葛歆睿 / 截屏）

電動車巨頭特斯拉 22日宣布，將全球工程總部設在位於加州 巴洛阿圖的前惠普大樓內。特斯拉創始人兼執行總裁馬斯克 （Elon Musk）稱，此舉是「從創立矽谷的公司到特斯拉的詩意轉變」。

馬斯克與加州州長紐森罕見地一同出現在巴洛阿圖，宣布了這一消息。 兩人過去曾就加州的商業環境發生過爭執。

特斯拉將工程總部設在巴洛阿圖的決定，在一定程度上代表了加州及州政府的勝利。2021年特斯拉決定將其總部從加州遷至德州，讓加州和州政府受到震盪。

馬斯克過去曾表示，希望特斯拉的總部更靠近其中一個工廠，以及SpaceX綜合設施。這兩個德州都有，而馬斯克還曾批評加州的商業環境惡劣。

他在2020年12月時用「球隊贏太久往往會自滿」比喻加州，稱「加州贏了很長時間，我認為他們覺得這是理所當然的」。

然而，特斯拉從未終止過加州的業務。特斯拉已經在位於佩奇米爾路1501號（Page Mill Road）的老惠普綜合大樓附近開設了辦事處。辦事處和未來的工程總部，都位於史丹福工業園區漢諾威街（Hanover Street）和佩奇米爾路的拐角處。

在聯合聲明發布後不久後，特斯拉在推特上發文「快來加入我們在加利福尼亞的工程團隊吧」，呼籲科技人才加入特斯拉在灣區的團隊，並附上申請工作的鏈接，顯示在帕洛阿爾托至少有700個職位空缺。而現在正值許多科技公司裁員之際。

馬斯克周三還讚揚了弗里蒙特特斯拉電動汽車工廠的生產「弗里蒙特製造廠是北美產量最高的車廠。如果一切順利，它今年可能會生產60萬輛或更多車。」

紐森此前在2022年的一次小組報告中估計，特斯拉多年來收到的獎勵總額約為10億元。他這次表示希望特斯拉將工程總部設在巴洛阿圖能在未來產生更大的紅利，稱這是主導這個領域，並改變加州、美國、甚至全世界生產和消費能源方式的開始。

馬斯克表示贊同紐森的宏偉目標，期待與加州建立令人合作夥伴關係，並儘快將世界轉變為以使用可持續能源為主。

宣布工程總部的成立之際，特斯拉正在加州面臨越來越多的法律糾紛。包括對特斯拉自動駕駛功能的刑事調查。馬斯克經常說該功能接近自動駕駛，紐約時報報導稱這一描述「令一些特斯拉員工感到驚訝和擔憂」。