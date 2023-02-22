華郵專訪 屋崙市長盛桃：苗族凝集力強 成龐大票倉

盛桃回應有關苗族後裔逐漸成為美國重要政治力量的原因。（本報檔案照）

在「華盛頓郵報」直播專訪中，屋崙 市首位苗裔市長盛桃回應有關苗族後裔逐漸成為美國重要政治力量的原因，以及對近年來針對亞太裔仇恨的看法。

盛桃指出，苗族其強大凝集力，來自對「氏族」的重視。盛桃為邵（Thao）氏一族。盛桃表示，「不僅因氏族，（苗族凝集力）還可以追溯到我們在歷史上，不想受中國政府管轄的根源。」並介紹其祖先來自中國的黃河流域，自此生活在中國、老撾（寮國）和越南 等地的叢林中，創建自己的政府系統。這樣的團結和凝聚力，傳承到現在美國的苗族後裔。

盛桃說：「所以當我競選屋崙市長時，在威斯康辛州和明尼蘇達州（全美最大的苗裔社區之一）得到100%苗裔社區的支持。」她也認為，「苗族為一個龐大票倉，儘管有些人只會說一種語言，但我們都是選民。」也認為苗族文化中重視家庭和社區的觀念也影響著她。

談到亞太裔社區，她表示，接連在社區發生的大型槍案「令人沮喪」，認為需要在全國範圍內，施行更強有力的具有常識性的（管制）槍支的法律。她說：「這些都是常識，如果有心理健康 問題紀錄，就不應該被允許持槍。」

她認為，此前川普當局的不當言論，對亞太裔社區造成威脅，她認為官員們應當注意言行，也表示來自各個族裔的社區應團結一致；盛桃說：「成為彼此的盟友，我們都是緊密相連。」因此她也倡導校園內更多的種族研究課程，促進族裔間的理解。