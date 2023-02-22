屋崙華裔百歲人瑞 過馬路車禍喪生 駕駛逃逸

屋崙一名百歲長者在美麗湖附近遭一輛白Mini Cooper撞倒重傷不治。（屋崙警方提供）

屋崙 警方表示，一名汽車駕駛人19日在屋崙肇事後逃逸，被撞的百歲老翁宣告不治。

屋崙警方在聲明中指出，被害人是百歲高齡的華裔長者柯子塔（Tzu-Ta Ko，音譯），他19日上午在美麗湖（Lake Merritt）附近的Harrison Street和19街交叉口過馬路時，被一輛白色的Mini Cooper撞倒，頭部嚴重受創，送醫急救不治。

車禍 一直是屋崙嚴重且持續的問題。市府分析自2012年到2016年的交通事故，發現過於頻繁的事故導致居民每年損失9億元。

根據分析，2016年和2017年，67%在車禍中喪生的老年人事發時都是在行走中。老年人在車禍中喪生的可能性是其他人兩倍以上，75%的重傷或致命事故發生在十字路口。在這段期間，主要亞裔 社區30%的道路屬於屋崙的「嚴重傷害網路」（High Injury Network），與其他地方相比，這些道路發生的車禍較為嚴重。

政府文件顯示，交通高危險地區包括東屋崙、西屋崙、美麗湖和市中心，「嚴重傷害網路」則包括International Boulevard、Broadway和Grand Avenue等道路。

「屋崙安全道路」（Safe Oakland Streets）報告寫道：「2020年12月，屋崙警方表示車禍死亡人數激增至33人，而2019年為27人。最常見的原因是超速、不禮讓、不安全轉彎、闖紅燈、酒駕或藥駕。」

目前不清楚這起事故是否涉及酒駕或藥駕。