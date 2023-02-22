我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人「曲線返中」要飛30小時 機票貴又難買

影／佛州老婦池塘旁遛狗 遭水裡爬出的3公尺長鱷魚襲擊身亡

道德問題VS.討回公道 灣區2刑案受害者 反對嚴懲嫌犯

編譯組／灣區20日電
男子帕特爾（左）蓄意駕車墜崖，導致一家四口重傷，但其妻不願丈夫被起訴。（取自臉書）
男子帕特爾（左）蓄意駕車墜崖，導致一家四口重傷，但其妻不願丈夫被起訴。（取自臉書）

受害者和倖存者有時會公開反對嚴懲嫌犯，例如遭搶匪殺害的屋崙麵包店老闆的家人；面對這種情況，檢察單位是否有義務配合？

分析人士表示，這在法律上並不合法，但有些案件在受害者不合作的情況下，很難對嫌犯提出告訴。不過，政策和道德問題有可能引發更深層和更個人的問題。

2月6日，屋崙麵包店東主安琪爾（Jen Angel）為了追破窗盜竊其汽車的搶匪，被行進中的汽車車門夾住，頭朝下在水泥地上被拖行，最後不治身亡，搶匪至今仍未落網。琪爾裘的親友發出聲明表示，安裘生前反對監禁，相信她會願意給予殺害她的兇手其他選擇。

聲明說：「作為一名長期社會運動家和無政府主義者，安琪爾不相信國家暴力、死刑、監禁是解決社會暴力和不平等的有效或公正方法。」

同樣地，男子帕特爾（Dharmesh Patel）1月駕車載著妻兒，在聖馬刁縣1號公路上蓄意衝出懸崖，導致一家四口重傷，但他的妻子不希望他成為罪犯。

然而，聖馬刁縣地檢長瓦斯塔夫（Steve Wagstaffe）仍然對帕特爾提出三項謀殺未遂罪名，因為其妻子和其他證人都指出他的行為是蓄意的。

曾任檢察官的史丹福大學刑法教授史蘭斯基（David Sklansky）說：「儘管刑事案件是以公眾之名提起，但檢察官普遍認為，他們在某種程度上是在為受害者及其家人討回公道。」

前聯邦檢察官萊文森（Laurie Levenson）說：「犯罪是反社會行為，不僅僅是對個別受害者的攻擊，檢察官必須考慮嫌犯是否對他人構成威脅，以及他們的立場傳達了什麼訊息。然而，檢察官在決定提出何種指控和尋求何種判決時，確實需要考慮受害者親友的想法。」

舊金山加大法院院教授阿維拉姆（Hadar Aviram）表示，在某些情況，受害者的決定非常重要；例如，如果家庭暴力案件受害者拒絕作證，檢察官想成功起訴可能性不大。

檢察官 汽車 屋崙

上一則

加州檢探訪性販運：嫖客像去快餐店「得來速」排隊買春

下一則

芭芭拉李競逐聯邦參議員 籲改變現狀

延伸閱讀

屋崙民眾示威：市長盛桃解僱警長 是「政治暗殺」

屋崙民眾示威：市長盛桃解僱警長 是「政治暗殺」
裁員潮現轉機 科技業尋找不同角色新員工

裁員潮現轉機 科技業尋找不同角色新員工
屋崙民眾反對盛桃解雇警長 要求阿姆斯壯復職

屋崙民眾反對盛桃解雇警長 要求阿姆斯壯復職
取代舊金山 山景城1居室租金灣區最高

取代舊金山 山景城1居室租金灣區最高
金山都會區房屋售價 十多年來首次低於要價

金山都會區房屋售價 十多年來首次低於要價

熱門新聞

亞裔女子Michelle Young 16日在舊金山的Muni公車上，經歷一起種族主義襲擊事件。一名男子對Michelle和一個身邊女子大喊，「愚蠢的華人」。還扔雞蛋砸見義勇為的阻止者。（視頻截圖）

被罵「愚蠢華人」 亞裔女公車上遭蛋襲 金山男咆哮攻擊

2023-02-19 22:21
圖為情人節當天一對新人舉行婚禮。（記者李怡╱攝影）

60歲以上女性易上當…小心浪漫陷阱 FBI教你防詐騙

2023-02-15 13:59
屋崙市長盛桃5日宣布解雇警察局長阿姆斯壯。（美聯社）

開鍘 屋崙市長盛桃解雇警察局長

2023-02-16 02:20
最新研究報顯示，矽谷的財富差距進一步擴大。圖為南灣無家可歸者營地一角。（美聯社）

矽谷貧富差距擴大 8富裕家庭財產 超過底層50萬戶總和

2023-02-19 00:23
竊賊疑似開著圖中車輛，打破車窗盜竊時，被目擊者拍到。（受訪者供圖）

竊賊破車窗行竊 目擊者假裝玩手機拍下

2023-02-18 23:02
聯邦司法部法警局公布第二次北極星行動戰果，圖為新任命的北加法警局負責人西爾弗曼（右一）和各執法機構代表合影。（記者張曼琳／攝影）

「北極星行動」大有斬獲 全美10城抓833名逃犯

2023-02-15 14:56

超人氣

更多 >
那些我們吃下肚的「假食物」 都是用甚麼做的？

那些我們吃下肚的「假食物」 都是用甚麼做的？
哪些食物一定要放冰箱、哪些不要 專家說為什麼

哪些食物一定要放冰箱、哪些不要 專家說為什麼
風暴來襲 西部北部本周酷寒 迎大雪強風

風暴來襲 西部北部本周酷寒 迎大雪強風
全球最大周休三日試驗結果出爐 員工：回不去了

全球最大周休三日試驗結果出爐 員工：回不去了
普亭宣布暫停「新戰略武器裁減條約」 俄羅斯將恢復核試爆

普亭宣布暫停「新戰略武器裁減條約」 俄羅斯將恢復核試爆