道德問題VS.討回公道 灣區2刑案受害者 反對嚴懲嫌犯

男子帕特爾（左）蓄意駕車墜崖，導致一家四口重傷，但其妻不願丈夫被起訴。（取自臉書）

受害者和倖存者有時會公開反對嚴懲嫌犯，例如遭搶匪殺害的屋崙 麵包店老闆的家人；面對這種情況，檢察單位是否有義務配合？

分析人士表示，這在法律上並不合法，但有些案件在受害者不合作的情況下，很難對嫌犯提出告訴。不過，政策和道德問題有可能引發更深層和更個人的問題。

2月6日，屋崙麵包店東主安琪爾（Jen Angel）為了追破窗盜竊其汽車 的搶匪，被行進中的汽車車門夾住，頭朝下在水泥地上被拖行，最後不治身亡，搶匪至今仍未落網。琪爾裘的親友發出聲明表示，安裘生前反對監禁，相信她會願意給予殺害她的兇手其他選擇。

聲明說：「作為一名長期社會運動家和無政府主義者，安琪爾不相信國家暴力、死刑、監禁是解決社會暴力和不平等的有效或公正方法。」

同樣地，男子帕特爾（Dharmesh Patel）1月駕車載著妻兒，在聖馬刁縣1號公路上蓄意衝出懸崖，導致一家四口重傷，但他的妻子不希望他成為罪犯。

然而，聖馬刁縣地檢長瓦斯塔夫（Steve Wagstaffe）仍然對帕特爾提出三項謀殺未遂罪名，因為其妻子和其他證人都指出他的行為是蓄意的。

曾任檢察官 的史丹福大學刑法教授史蘭斯基（David Sklansky）說：「儘管刑事案件是以公眾之名提起，但檢察官普遍認為，他們在某種程度上是在為受害者及其家人討回公道。」

前聯邦檢察官萊文森（Laurie Levenson）說：「犯罪是反社會行為，不僅僅是對個別受害者的攻擊，檢察官必須考慮嫌犯是否對他人構成威脅，以及他們的立場傳達了什麼訊息。然而，檢察官在決定提出何種指控和尋求何種判決時，確實需要考慮受害者親友的想法。」

舊金山加大法院院教授阿維拉姆（Hadar Aviram）表示，在某些情況，受害者的決定非常重要；例如，如果家庭暴力案件受害者拒絕作證，檢察官想成功起訴可能性不大。