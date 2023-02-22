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檢方探訪性販運：嫖客像去快餐店 排隊買春

記者劉先進／舊金山報導
州總檢察長邦塔21日聯合聖地牙哥人口販賣專案組舉行線上記者會，說明執行「更好途徑行動」的成效。（記者劉先進／翻攝）
州總檢察長邦塔21日聯合聖地牙哥人口販賣專案組舉行線上記者會，說明執行「更好途徑行動」的成效。（記者劉先進／翻攝）

州總檢察長邦塔（Rob Bonta）21日聯合聖地牙哥人口販賣專案組舉行線上記者會，他表示，執行「更好途徑行動」（Operation Better Pathways）以來，透過針對性的執法、對已知地點的監視和官員的臥底，打擊人口販運和性剝削。逮捕48人，41人獲得支持服務，其中有8個是兒童。

聖地牙哥縣地檢官史蒂芬（Summer Stephan）說，曾尋訪這次行動所針對的國家市（National City）和聖地牙哥市的地點，看到的情況令人震驚；「年輕婦女在光天化日之下被公開販運，為性行為付錢的人（指嫖客）排成一排，就像他們正在通過快餐店的得來速（drive-through）一樣。」「由於與我們執法夥伴的合作，找回或服務數十名受害者；該縣一直受到這種犯罪帶來的負面連鎖效應困擾，我們的執法大大破壞了販運活動。」

邦塔說，人口販運和性剝削摧毀生命，透通過執法行動，正努力追究犯罪者的責任，幫助倖存者獲得新的開始。聖地牙哥市府律師艾略特（Mara W. Elliott）說，這次行動發出一個明確資訊，「如果你來我們的社區買性服務，請準備好帶著手銬離開；我們致力於透過起訴性販運者和買家來清理街道，同時幫助被迫從事非法活動的受害者。」

聖地牙哥縣警長馬蒂尼茲（Kelly Martinez）說，自2015年以來，該局一直致力於打擊人口販運，重點是拯救那些被當作財產、並被控制者虐待的受害者。該局有一個由三名偵探、一名中士和一名全職分析員組成的團隊，被分配到人口販運特別工作組。

通過「更好途徑行動」執法人員對聖地牙哥和國家市已知的性剝削地區進行有針對性監視，利用調查技術，直接查明並即時制止涉嫌人口販運和性剝削。同時，執法人員冒充提供性交易的個人，對性買家進行調查。性買家通常被引導到另一地點被捕。被捕者還被指控販賣未成年人和使用致命武器的攻擊行為。

「更好途徑行動」於1月9日開始，並在2月10日之前的多天時間中間歇性地進行。

邦塔的聲明說，如果市民或認識的人被迫從事任何活動而不能離開，可以撥打全國人口販運熱線1-888-373-7888，以獲得幫助和服務。如果自己或其他人處於緊急危險之中，可致電911。

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