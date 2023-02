年輕遊民人數 聖荷西冠全美

根據調查,聖荷西18歲到24歲遊民的人均人數為全美之冠。(Getty Images)

根據「聯合勸募全國都會區」(United Way of the National Capital Area)公布的調查數據,在美國前100大城市中,年輕遊民 人數最多的是加州聖荷西 。

「矽谷痛苦指數」(Silicon Valley Pain Index)主筆,也是聖荷西州大社會學教授邁爾斯-利普頓(Scott Myers-Lipton)說:「這項事實很丟臉,我們應該引以為恥。」

邁爾斯-利普頓說:「無家可歸對年輕人的教育來說是非常有害的,因為一名K到12年級的學生若想獲得成功,必須要有一個穩定的家庭狀況,如果沒有住房,就沒有穩定。」

這項研究檢視了人口普查局(Census Bureau)和住房與都市發展局(Department of Housing and Urban Development)的數據,發現聖荷西每10萬人中,有將近85名Z世代(Generation Z,18到24歲)年輕人無家可歸,比第二名的紐約市多出近50人。此外,聖荷西18歲以下無家可歸的未成年人每10萬人中有38人。

聖荷西州大學生戈梅茲(Lana Gomez)說:「隨著年輕遊民人數的增加,那些你認為永遠不可能無家可歸的人也加入了這個行列。」

邁爾斯-利普頓說:「我在此呼籲政府、政界、非牟利組織和企業界領導人採取行動,聖荷西州大每年有4000名學生無家可歸,這令人無法接受,這些學生只想透過接受大學教育獲得成功。」

在聖荷西比爾威爾森中心(Bill Wilson Center)協助無家可歸青少年和家庭的戈梅茲說:「聖荷西州大校園每天有許多學生走來走去,但你無法分辨出誰是無家可歸者,因此難以提供協助。」

加州參議員柯提斯(Dave Cortese)指出,加州每年有約1萬5000名高中生在畢業後無家可歸。因此,他提出重新恢復SB1341法案的SB333法案,每個月提供1000元援助金給急需幫助的高中生。

戈梅茲認為大學生也應該得到這類協助。她說:「這項協助可能意味著餐桌上的食物,可能意味著交通費用,雖然遠不夠付房租。」