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年輕遊民人數 聖荷西冠全美

編譯組／聖荷西20日電
根據調查，聖荷西18歲到24歲遊民的人均人數為全美之冠。（Getty Images）
根據調查，聖荷西18歲到24歲遊民的人均人數為全美之冠。（Getty Images）

根據「聯合勸募全國都會區」（United Way of the National Capital Area）公布的調查數據，在美國前100大城市中，年輕遊民人數最多的是加州聖荷西

「矽谷痛苦指數」（Silicon Valley Pain Index）主筆，也是聖荷西州大社會學教授邁爾斯-利普頓（Scott Myers-Lipton）說：「這項事實很丟臉，我們應該引以為恥。」

邁爾斯-利普頓說：「無家可歸對年輕人的教育來說是非常有害的，因為一名K到12年級的學生若想獲得成功，必須要有一個穩定的家庭狀況，如果沒有住房，就沒有穩定。」

這項研究檢視了人口普查局（Census Bureau）和住房與都市發展局（Department of Housing and Urban Development）的數據，發現聖荷西每10萬人中，有將近85名Z世代（Generation Z，18到24歲）年輕人無家可歸，比第二名的紐約市多出近50人。此外，聖荷西18歲以下無家可歸的未成年人每10萬人中有38人。

聖荷西州大學生戈梅茲（Lana Gomez）說：「隨著年輕遊民人數的增加，那些你認為永遠不可能無家可歸的人也加入了這個行列。」

邁爾斯-利普頓說：「我在此呼籲政府、政界、非牟利組織和企業界領導人採取行動，聖荷西州大每年有4000名學生無家可歸，這令人無法接受，這些學生只想透過接受大學教育獲得成功。」

在聖荷西比爾威爾森中心（Bill Wilson Center）協助無家可歸青少年和家庭的戈梅茲說：「聖荷西州大校園每天有許多學生走來走去，但你無法分辨出誰是無家可歸者，因此難以提供協助。」

加州參議員柯提斯（Dave Cortese）指出，加州每年有約1萬5000名高中生在畢業後無家可歸。因此，他提出重新恢復SB1341法案的SB333法案，每個月提供1000元援助金給急需幫助的高中生。

戈梅茲認為大學生也應該得到這類協助。她說：「這項協助可能意味著餐桌上的食物，可能意味著交通費用，雖然遠不夠付房租。」

聖荷西 加州 遊民

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