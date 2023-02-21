學校不是避風港 13歲烏克蘭少女 金山就學受欺凌

一名烏克蘭少女逃離戰爭來到舊金山，但發現學校並不是避風港。（美聯社）

雅娜（Yana）是一名13歲的烏克蘭 難民，俄羅斯入侵烏克蘭後，她和媽媽去年3月逃出祖國，離開了朋友家人，以及充滿合唱團練習、藝術課和家庭作業的生活。她們最終在舊金山登陸，在今年1月份開始了新的學期。

但沒過多久，雅娜就意識到，她在Marina中學八年級班級的真實生活與她以前在電視中了解的完全不同：學生打斷老師上課，在桌子上跳來跳去，對老師破口大罵。而如此行為沒受到紀律處分，重複行為也沒有被阻止。

不久之後，她自己就成為了目標：在Marina中學的一個月內，有人在食堂偷了她的手機 ，「他們開始大喊大叫，咒罵，並向她走去，」她的姑姑說起2月初的那次遭遇。「有一位輔導員過來干預了。」

第二天，雅娜不再去學校。學校官員為她提供了一個安全行動計畫，以確保她感到安全。官員說，他們還對盜竊報告進行了調查，但沒有發現是誰拿走了手機。

雅娜的經歷與許多家長和教師所說的城市中學中不斷升級的問題相呼應：欺凌、暴力和挑釁的學生營造了一個動蕩的學習環境。根據教育研究公司EAB周四（16日）發布的調查，全國範圍內，自疫情 始以來，學生暴力行為總體上增加了一倍多，與疫情之前的同齡人相比，目前的學生缺乏自我調節和建立關係的能力。

調查顯示，近75%的學校領導表示，人員配備不足是解決學生行為的最大障礙，行政和輔助人員往往會被派去填補數學課，而不是努力阻止學生的行為問題。

官員說，預防而不是懲罰，是最理想的。政府官員正在推出更多服務以解決這些問題，並在每個地點分配一名社會工作者、護士、社區衛生推廣人員和更多的人，但到目前為止，只有一半的中學配備了完整的特遣隊，其餘的學校要到明年才會看到這些資源。

雅娜的姨媽和母親要求轉到另一所學校，但學區拒絕了這一要求，並敦促雅娜在學校提供了支持服務的情況下返校。

到目前為止，雅娜仍在家裡，她只想回到她在烏克蘭中部的家鄉，「我沒打算離開我的朋友和家人，」她說。「但當你離開時，你不知道什麽時候能回去。」