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不是限購就是沒貨…總統節小長假 金山市民買蛋難

記者李怡／舊金山報導
目前，舊金山多數有雞蛋庫存的超市，均採取每人限購兩盒。（記者李怡／攝影）
目前，舊金山多數有雞蛋庫存的超市，均採取每人限購兩盒。（記者李怡／攝影）

20日，2月的第三個周一，是總統紀念日法定假期。金山多位華裔民眾反映，正值假日家人歡聚時刻，舊金山許多超市販賣雞蛋的貨櫃已清空。目前有雞蛋售賣的超市，每人最多只能限買兩盒。

從今年初，隨著禽流感席捲全國，雞蛋價格飆漲的報導屢見不鮮。但禽流感導致的舊金山超市內雞蛋庫存減少，雞蛋限購甚至有些超市沒雞蛋可買的現象，在假日期間仍給市民造成了很大的困擾。

住在舊金山第三區布諾山的 Helen Huang表示，總統假日小長假，女兒一家帶著兩個小外孫回來聚會，在準備早餐期間Helen到離家最近的Trader Joe's 超市買雞蛋，發現已經售賣一空。Helen表示，周三上午就來過了貨櫃是空的，一連三天來，都沒買到雞蛋，很是失望，不知道此種情況會持續到何時。

記者走訪布諾山多個超市，發現雞蛋貨櫃大多是空的，但詢問店內工作人員，他們對雞蛋缺貨現象不以為然，似乎已習慣了雞蛋斷供的現象。有的員工還建議說，可以多走幾家商店就能買到雞蛋了。隨後，記者又走訪了附近與日落區的全食超市，發現最低價格3.79元一打的雞蛋均已售空，且貨櫃上貼著，因雞蛋貨源緊張，為了滿足更多顧客的需求，「每位顧客每次只能購買兩盒雞蛋」的告示牌。有些全食超市，高價有機雞蛋還有貨。

走訪多家超市可發現，舊金山便宜的雞蛋約3.79元一打，最貴的有機雞蛋可達11.49元一打，有些華人顧客選擇少買甚至不買雞蛋。市民Coco Chen表示，以前家裡每人每天一顆蛋，之後變成兩三天一個，現在一周不吃雞蛋，改用多喝牛奶來補充每天所需蛋白質。

舊金山華埠的超市業主也稱，雞蛋價格漲到離譜，貨源供應非常不穩定。老顧客來有時能買到雞蛋有時買不到，導致「最近買雞蛋的顧客少了許多」。

根據聯邦數據，去年12月一打A級大顆雞蛋平均賣4.25元，比一年前的1.79元增加一倍多。2月初數據顯示，中西部大顆雞蛋批發價已降至每打2.81元。農業部數據指，1月禽流感病例緩和，與12月逾500萬隻死亡相比，1月家禽死亡總數不到50萬隻。但官員表示，病毒可能在春季野鳥遷徙季節捲土重來，因此是否會持續影響蛋價上漲，還需仍觀望。

走訪舊金山多家超市發現，價格3元-5元一打的雞蛋早已售空，且每人限購兩盒。（記者...
走訪舊金山多家超市發現，價格3元-5元一打的雞蛋早已售空，且每人限購兩盒。（記者李怡／攝影）
總統日當天，舊金山布諾山社區Trader Joe's 超市雞蛋貨櫃已售空。（記者...
總統日當天，舊金山布諾山社區Trader Joe's 超市雞蛋貨櫃已售空。（記者李怡／攝影）
走訪舊金山多家超市發現，價格3元-5元一打的雞蛋早已售空，且每人限購兩盒。（記者...
走訪舊金山多家超市發現，價格3元-5元一打的雞蛋早已售空，且每人限購兩盒。（記者李怡／攝影）

雞蛋 舊金山 流感

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