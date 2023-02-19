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連續暴雨讓加州擺脫3年乾旱？仍為時過早

編譯組／加州綜合電
接二連三的暴風雨，創下加州降雨紀錄，也給全加州帶來無數洪患威脅。（Getty Images)
接二連三的暴風雨，創下加州降雨紀錄，也給全加州帶來無數洪患威脅。（Getty Images)

2023年新的一年剛開始，連續幾個大氣河流帶來接二連三的暴風雨，創下加州降雨紀錄，也給全加州帶來無數洪患威脅，河川決堤、山坡崩塌，許多城鎮遭雨水吞沒，不少民眾喪失性命。加州似乎在十幾天時間內，就擺脫了連續三年的極度乾旱狀態，進入到洪水為患的時期。

然而，年初這些暴風雨真的解決了加州連續1200天的乾旱嗎？答案是：加州解決乾旱問題仍然為時過早。根據全國綜合乾旱資訊系統 (the National Integrated Drought Information System) ，暴風雨雖然減輕加州極度乾旱現象，加州仍有一些地區面臨乾旱侵蝕。綜合乾旱資訊系統是根據土壤濕度、河川湖泊積水高度、高山積雪厚度等等數據，所作出的評估。

有些地方，乾旱問題似乎消失了。以舊金山為例，舊金山的主要供水來源塞拉山脈的赫奇水庫 (Hetch Hetchy Reservoir) ，目前儲水已逾八成，舊金山地區的地下水層也相當濕潤。可是相對而言，許多聖荷昆谷 (San Joaquin) 的小城仰賴井水。當地地下缺水，造成許多乾枯水井，必須更多類似今冬的連續大氣河流與暴風雨，才能解決嚴重乾旱缺水問題。

暴風雨雖然減輕加州極度乾旱現象，但目前仍有相當地區面臨乾旱侵蝕。(Getty I...
暴風雨雖然減輕加州極度乾旱現象，但目前仍有相當地區面臨乾旱侵蝕。(Getty Images)

連續暴風雨帶來的雨水迅速儲存到加州各個水庫。加州最大的儲水系統奧洛維爾湖 (Lake Oroville) 去年12月初只有28%滿，現在水量已達奧洛維爾湖全部存水量的一半。奧洛維爾湖全部存水量高達350萬畝呎 (acre feet)。易言之，奧洛維爾湖在幾個星期內，儲水量增加70萬畝呎，非常可觀。然而奧洛維爾湖與加州一些主要水庫儲水情況仍然不佳。

然而許多雨水將會經過下水道流到河川或海洋，造成浪費。因此這次連續暴風雨將提醒決策者設計專門儲存暴雨水系統，將雨水適當儲存，用來灌溉庭園花草，或經過處理之後，成為一般家庭的飲用水。南加州聖塔蒙尼卡 (Santa Monica) 已採取這種匯集暴風雨雨水的系統。不過一般設計建造這種儲存系統需花上多年時間。

即使讓雨水落在庭園或沼澤上，流進地下水層，這也是一種儲水方式，因為地下水層儲水豐富，也是重要供水來源，然而目前城市設計採用混擬土防洪渠，將雨水引到河川或海洋，因此達不到儲水作用。

從去年12月底到今年元月塞拉山脈降雪不斷，根據專家統計，塞拉山脈目前積雪已超過平常這個時候的兩倍，也超過一般冬天雨季期間塞拉山脈的全部積雪。專家指出，北加州的雨季，也是塞拉山的雪季，一般都到4月1日為止。因此塞拉山積雪可望持續增加。塞拉山積雪春天融化後，將是加州供水一個主要來源。

從去年12月底到今年元月塞拉山脈降雪不斷，塞拉山脈目前積雪已超過平常這個時候的兩...
從去年12月底到今年元月塞拉山脈降雪不斷，塞拉山脈目前積雪已超過平常這個時候的兩倍。(Getty Images)

加州 舊金山 洪水

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