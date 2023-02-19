加州水資源難題 紐森籲改規定 官員、環團不同調

為了靈活利用加州水資源，州長紐森提議暫時更改部分環保法。圖為加州卡梅爾河在最近暴風雨中水流湍急的情形。（美聯社）

最近一連串暴風雨在加州 降下高達32兆加侖的雨雪，加州官員和環保團體正在對如何處理這些雨水進行辯論。

加州規定，當加州降下大量雨雪時，大部分的水必須保留在河川中，以利數萬條瀕臨絕種的小鮭魚游入太平洋。但加州州長紐森 （Gavin Newsom）本周要求立法會暫時更改這些規定。

紐森表示，在加州乾旱仍嚴峻之際，讓所有的水都流入海洋是愚蠢的，而且州政府已經有超過規定的水量可以保護受威脅的魚類。如果紐森的提議獲得通過，加州將減少約30萬畝呎（約3億7000萬立方公尺）的河水流入海洋。一畝呎的水通常足夠兩戶家庭使用一年。

然而，環保團體表示，從河川中抽取這些雨水，無疑是對鮭魚和其他依賴強勁河水生存的瀕危物種宣判死刑。環保人士對紐森感到憤怒，認為紐森是偽君子，因為他自稱是環境擁護者，卻無視保護環境的法律。

舊金山 灣守護者（San Francisco Baykeeper）資深科學家羅森費爾德（Jon Rosenfield）說：「就保護瀕危物種和加州水資源來說，這位州長是我有生以來見過最反環保的州長。」

水資源是加州最長期的糾紛之一。一個多世紀以來，加州一直操縱河川的自然流動，將中谷地區變成全球最肥沃的農田之一，同時提供用水給人口眾多的沿海城市。但是，這些措施已威脅到舊金山灣和美國最大河口之一沙加緬度聖荷昆三角洲（Sacramento San Joaquin Delta）的環境平衡，使多種魚類面臨絕種風險。

紐森政府認為，不斷變化的氣候需要新的規則。從歷史上來看，加州冬季降雨的月份過去分配得十分平均，但氣候變遷導致加州出現所謂的weather whiplash現象，即強烈暴風雨後跟著是極度乾燥。因此，紐森擔心加州在1月的大風雨後會出現異常乾燥的春季。

加州水資源局（California Department of Water Resources）局長尼梅特（Karla Nemeth）表示，萬一出現weather whiplash，加州稀有的水資源會變得更難管理，尤其是在還無法掌握這個水年確切結果的時候。

代表27個公共水利局的非牟利協會「州水資源承包商」（State Water Contractors）總經理皮耶（Jennifer Pierre）表示，州長提議的規定變更是合理的，有助於根據最新、最相關的科學和當前水文學重新調整加州的水資源管理決策。

皮耶說：「加州還未從多年的乾旱中完全復原，我們必須同時對供水和環境進行負責任的管理。」

皮耶警告，如果加州不改變規定，意味著加州在春季和夏季能提供給農民和大城市的用水會很少。