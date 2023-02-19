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矽谷貧富差距擴大 8富裕家庭財產 超過底層50萬戶總和

窮人更窮… 矽谷貧富差距擴大 22萬戶總資產低於5000元

編譯組／灣區18日電
最新研究顯示，矽谷的財富差距進一步擴大。圖為南灣無家可歸者營地一角。 （美聯社）
最新研究顯示，矽谷的財富差距進一步擴大。圖為南灣無家可歸者營地一角。 （美聯社）

一項針對矽谷財富、收入、其他經濟指標所做的最新研究顯示，這個美國最富裕的地區之一存在著巨大差異，最富有的10%家庭去年持有當地66%可投資資產。

矽谷聯合創投（Joint Venture Silicon Valley）研究機構「矽谷區域研究院」（Silicon Valley Institute for Regional Studies）的年度報告「矽谷指數」（Silicon Valley Index）指出，聖他克拉拉縣和聖馬刁縣僅八個家庭擁有的財富，就超過最底層50%家庭（近50萬個家庭）財富的總和。

矽谷聯合創投執行長漢考克（Russell Hancock）說：「我們生活在一個以市場為基礎的資本主義制度中，部分世界上最大的贏家聚集在矽谷。」

漢考克表示，這份年度報告強調了有必要對教育進行更多投資，讓人們為成功做好準備。

矽谷區域研究院將矽谷定義為聖他克拉拉縣、聖馬刁縣、阿拉米達縣南部和聖他克魯茲縣部分地區，但這項研究只針對聖他克拉拉縣和聖馬刁縣的數據進行財富分析。

報告稱，矽谷的財富不平等現象比美國整體或全球更明顯，矽谷最富裕的1%家庭擁有的財富，是最貧窮的50%家庭的48倍，而美國和全球只有23倍。

這項研究首次公布矽谷超級富豪個人淨資產總和，超級富豪的定義是可投資資產淨值超過3000萬元者，這些資產包括現金，以及像支票帳戶、定期存款、退休帳戶等可容易轉換成現金的資產，但不包括房屋、汽車和其他非流動性金融資產。根據統計，矽谷超級富豪家庭淨資產總額接近1兆1000億元。

研究顯示，聖克拉拉縣和聖馬刁縣2022年擁有100萬元以上可投資資產的家庭共有16萬3000戶，擁有1000萬元以上可投資資產的家庭有8300戶，代表當地不到1%的人口擁有當地36%的財富。

相反地，矽谷約有22萬戶家庭的總資產低於5000元。

報告指出，2021年，矽谷約有23%的居民生活在貧困線以下，比2019年多出3%，約2%的家庭沒有銀行帳戶。加州2021年民眾的收入差距雖然縮小了1%，但矽谷卻擴大了5%。

矽谷 投資 加州

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