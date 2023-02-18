東灣都布林亞裔過半 成為加州發展最快城市 

東灣都布林不僅是灣區、也是整個加州成長最快的城市、更是美國人口超過5萬人的第12大成長最快的城市。(圖取自都布林市府官方臉書)

灣區 大部分城市導因於房價高漲、出生率下降及人口外移增加，近年來發展停滯或萎縮。但是，東灣都布林(Dublin)並非如此，其於2010-2020年期間成為新興城市，人口從4萬6000人增至近7萬3000人，增長58%，其中亞裔 人口過半。它不僅是灣區發展最快的城市，也是整個加州成長最快的城市，更是美國人口超過5萬人的第12大成長最快的城市。

當地商界人士與政府官員表示，力量匯集有助推動都布林成為目前灣區發展最快的城市。其中一個重要因素不同於灣區其他大部分城鎮，都布林建造了許多住房。自2010年至2020年，都布林允許每一萬名現有居民建造近1800個新住房。這個數量幾乎是密爾比達的兩倍、舊金山 的四倍。

都布林傳播經理傑克曼(Shari Jackman)表示，都布林市持續執行創建開發計畫，包括支持無障礙住房、商業區與公園等基礎建設，高效率建築許可流程協助城市快速發展，開發商可迅速通過環境審查。此外，1997年增設BART都布林／布利桑頓(Dublin／Pleasanton BART Station)、2011年增設西都布林站，也有助當地發展。

2010年代，都布林房屋通常是較大的獨棟住房，比附近核桃溪與舊金山等城市便宜。根據Zillow數據，目前都布林房屋中位價格為120萬元，低於舊金山的130萬元與柏克萊的140萬元。然而，都布林家庭平均收入為17萬元、遠高於舊金山的12萬6000元；都布林房屋平均每平方英尺630元，遠低於舊金山的1090元。

其次，都布林是養育孩子的好地點，有許多體育公園、網球場、室內外游泳池的大型水上樂園。都布林的公立學校評分高，都布林聯合學區在阿拉米達縣名列前茅，在加州438個學區中排名第33。都布林也是灣區唯一一個18歲以下人口在2010-2020年期間佔比增長的城市。截至2020年，都布林約有四分之一居民年齡在18歲以下，而舊金山僅有十分之一。

都布林的人口增長，幾乎完全由亞裔推動。短短十年間，都布林從白人占多數，變成亞裔為多數，亞裔人口增加超過兩倍至近3萬9000人。傑克曼指出，許多亞裔家庭被都布林城市吸引，是許多新住房包括附屬住宅單位，可居住多代家庭。高質量教育體系與良好治安，也吸引亞裔家庭。