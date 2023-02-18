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灣區周末晴暖 下周驟變有雨雪

編譯組／灣區17日電
灣區天氣周末溫暖，下周則有驟變。（美聯社）
灣區天氣周末溫暖，下周則有驟變。（美聯社）

國家氣象局（National Weather Service）說，總統日（President's Day）長周末三天，舊金山灣區將出現溫和、晴朗的天氣，但預計下周情況將發生變化。一場冷風暴將在周三（22日）和周四（23日）席捲這一地區，帶來大範圍的降雨和低海拔的積雪。這場風暴預計將標誌著一段不穩定的潮濕天氣的開始，可能持續到本月底。

氣象部門預測，周五（17日）到周一（20日）的天空大部分是晴朗的，周末三天的下午最高氣溫將在60多度，氣溫將可能達到或略高於正常水平。

氣象局專家賈斯（Roger Gass）說：「周日（19日）看起來是本周末最溫暖的一天，我們可能會看到溫度比平均水平高5度左右，北灣、東灣和南灣內陸地區的一些地方可能會出現60多度的高溫，接近70度。」

據預測，在整個周末，夜間的最低氣溫仍然很低，沿海地區在40度以下，內陸谷地在30度以上。賈斯說，周二（21日）是一個轉變，高壓將被打破，北加州將過渡到一個更活躍的天氣模式。

預計周二氣溫將下降，來自加拿大卑詩省（British Columbia）的一個風暴將在周三早些時候抵達灣區，並在周四或周五（24日）帶來雨水。

「我們不期望有大量的雨水，不期望有另一個大氣河系統。」賈斯說，「這是一個寒冷的系統。我認為現在試圖給出降雨量還為時過早，但可能可以說，也許在下周晚些時候會看到四分之一吋到半吋。我們仍在研究細節問題，目前仍有很多事情無法斷言。」

賈斯說，這場風暴預計會給灣區的山峰帶來積雪，如北灣的Mount St. Helena山和南灣的漢米爾頓山（Mount Hamilton）。

風暴 灣區 加州

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