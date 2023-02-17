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解決遊民問題 阿拉米達縣、屋崙獲1500萬元資助

記者劉先進╱屋崙報導
屋崙和阿拉米達縣將獲得聯邦住房和發展部的1506萬資助，包含撥款和住房券，以解決無庇護環境和農村社區的遊民問題。（記者劉先進 ╱攝影）
屋崙和阿拉米達縣將獲得聯邦住房和發展部的1506萬資助，包含撥款和住房券，以解決無庇護環境和農村社區的遊民問題。（記者劉先進 ╱攝影）

聯邦住房和城市發展部（HUD）華裔區域行政官卜君毅（Jason Pu）、屋崙市長盛桃、市議員法夫（Carroll Fife）、阿拉米達縣議員郝伯特（David Haubert）等16日舉行記者會宣布，屋崙和阿拉米達縣將獲得總計1506萬元，包含撥款和住房券的資助，以解決無庇護環境和農村社區的遊民問題。

聯邦住房和城市發展部華裔區域行政官卜君毅說，這是聯邦住房和城市發展部首次提供資源...
聯邦住房和城市發展部華裔區域行政官卜君毅說，這是聯邦住房和城市發展部首次提供資源，專門解決無庇護環境和農村社區的遊民問題。（記者劉先進╱攝影）

屋崙市長盛桃強調，遊民問題是全州、全國性的問題，需要攜手同心，共同努力來解決。（...
屋崙市長盛桃強調，遊民問題是全州、全國性的問題，需要攜手同心，共同努力來解決。（記者劉先進╱攝影）

卜君毅說，這是聯邦住房和城市發展部首次提供資源，專門解決無庇護環境和農村社區的遊民問題。其次，這是該部首次採用競爭性的方式，為特殊住房券和服務撥款提供資金。全國範圍內，3.15億撥款只授予46個社區。全國有400個持續護理機構，有380多個申請資金，而阿縣社區是首批獲資助的機構。社區被要求制定一個全面的方法來解決遊民問題，包括與醫療保健提供者、住房機構（包括公共住房機構）和有生活經驗的人進行協調。具體來說，管理遊民服務和預防遊民問題的阿縣持續護理機構（Alameda County Continuum of Care）獲得總額為1506萬1753元的資助。將支持一系列永久性支持性住房選擇，打造與醫療保健提供者合作的密集病例管理服務新模式，以及為社區中最弱勢群體提供快速安置和危機應對方法。比如，給老年遊民提供支持導航服務。

盛桃說，眾所周知，她以前也曾無家可歸，但很自豪和兒子能夠得到一安身之所。「我永遠不會忘記，在道路上幫助我的人。我是有福之人，因為有其他人幫助我。這就是為什麼我們日復一日地工作。有時家庭所需要的是另一個機會，是另一扇門。而這正是我們今天要做的事情。」盛桃強調，屋崙所有人一起工作，解決城市面臨的挑戰。但遊民問題是全州、全國性的問題，需要攜手同心，共同努力來解決。

郝伯特說，這項撥款可以開發100個新的永久住房單元，並加強了對有嚴重需求的個人的護理服務，包括慢性疾病、嚴重的精神疾病和藥物使用障礙。撥款還允許阿縣擴大街頭外展和住房導航服務，為居住在高架橋下車輛中的營地的個人提供服務。

根據去年的時間點統計，阿縣任何一個晚上都有超過7000人無家可歸。解決遊民問題迫在眉睫。此次撥款將用於支持五個遊民項目，為居住在營地、街頭和車輛中的人服務。包含，強化護理券項目，將獲得約820萬撥款，為有慢性身體和精神健康需求的無家可歸者創造100個新的永久支持性住房單元。移動行動點項目（Mobile Action Points project）將獲得約300萬資金，以創建更多的移動接入點協調進入系統，該系統將人們連接到干預措施，以結束他們的無家可歸。

約210萬撥款將為無家可歸的老年人提供宣傳和法律服務，以便他們能夠增加收入並打破住房障礙。屋崙的導航住房項目（Navigate to Housing）將獲得約100萬撥款，用於快速安置主要在營地的無家可歸的居民。這筆錢將用於租金援助、住房搜索援助和個案管理。鄰居之間的街道外展項目將獲得60萬資金，用於培訓人們幫助營地裏的老年人，主要服務地點是在西屋崙。

遊民 屋崙 庇護

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