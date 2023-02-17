庫比蒂諾市魏虹市情咨文：住房問題 重大挑戰

庫比蒂諾市（Cupertino）華裔市長魏虹首次發表市情咨文。（記者葛歆睿／攝影）

庫比蒂諾市（Cupertino）華裔 市長魏虹就職2個月後，日昨首次發表市情咨文，闡述庫市面臨的挑戰，介紹當前項目的進展以及為所有居民打造安全庫比蒂諾的願景。魏虹表示，當前的工作重點是增加可負擔住房、回覆大陪審團報告、翻新改造老舊設施和公園。

魏虹在15日的市情咨文指出，住房問題是庫市面臨的重大挑戰，「現在房價太高，吸引不了年輕人，不利於未來長期發展。」。然而急需更多可負擔住房的庫市，卻在制定未來八年所需的住房計畫方面落後。

魏虹在受訪時透露，最大的阻礙是在如何與建築開發商合作創造更多可負擔住房上，議會中的改革派與保守派無法達成共識。身為改革派的她表示，希望雙方能夠找到折衷的辦法，迅速推進住房項目。

魏虹計畫今年12月完成促進額外住房的總體時間表，其中包括環境影響報告（EIR）和總體規畫修正案。

去年12月，聖他克拉拉縣民事大陪審團在調查了多起關於市政府對城市管理人員和工作人員行為的投訴後，發布了名為「分裂的房子：庫比蒂諾市議會和市政府工作人員」的報告，指責市議會營造了一個影響城市正常運作的敵對工作環境。魏虹表示，庫市需要在3月20日之前對大陪審團的報告做出回應，「還有大約一個月，我們有很多工作要做，不可掉以輕心。」

她告訴本報，庫市過去事無巨細的微觀管理模式，導致人員流動率高，很多工作無法正常進行。她稱市議會決心共同努力，改變分裂的局面，走向團結。並且已經舉行領導務虛會，通過了新的議會程序手冊以促進溝通、理解、公平和信任，還將繼續推動有意義的市議會流程改革。

魏虹指出，老化的城市設施和公園是庫市的另一個挑戰。她表示，許多設施和公園建於60、70年代，需要很多的維護與維修。雖然庫市努力維持其功能，但問題遲早都要解決，以滿足未來50年的基礎設施需求。

魏虹提到現在的市政廳建於1965年，目前有五項關於地震 的研究，包括結構分析，稱「是時候解決這個基本安全問題了。」但花費2700萬元翻新現有市政廳的項目提案收到多條公眾意見，要求重新審視。因此她提出重新考慮建新市政廳的可能性。

魏虹列舉了鄰近城市和一些與庫市合作的公共機構為推動基礎設施發展所做的工作，包括即將剪綵的桑尼維爾新市民中心和市政廳大樓，和佛利蒙聯合高中校區改造了全部5所高中、成人學校和辦公室。「庫比蒂諾面臨的問題是我們能否迎接挑戰，為基礎設施需求提供資金？」

魏虹介紹了當前幾個住房、公園項目的進展，表示庫市會支持新住房，投資 建設環保基礎設施、自行車道和步行道、改善公園和娛樂設施，而一切努力的最終目標是打造一個「有安全感的」庫比蒂諾，這意味著讓居民在家感覺安全、在城市裡感覺安全、感覺與社區有聯繫、有歸屬感。