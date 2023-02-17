屋崙市長解雇警長 反對者：犯大錯 要求讓阿姆斯壯復職　

一批支持阿姆斯壯的社區居民、商戶和牧師在市府門口舉行記者會，認為市長此舉魯莽不公，要求讓阿姆斯壯官復原職。圖為市民 Rosalind Patton在記者會上舉牌。（記者劉先進／攝影）

在屋崙 市長盛桃宣布解雇警長阿姆斯壯（LeRonne Armstrong）的第二天，一批支持阿姆斯壯的社區居民、商戶和牧師在市府門口舉行記者會，認為市長此舉魯莽不公，「犯了大錯」，要求讓阿姆斯壯官復原職。

因為對兩起警員不當行為處理不當，盛桃此前先讓阿姆斯壯停職休假。一個月後，決定將其解雇。

屋崙社區倡導者葛里遜（Brenda Grisham）表示，當盛桃決定競選市長時，聯繫了幾乎每個人，聯繫了那些在街頭槍枝暴力中失去兒子的父母們，「但昨天（解雇警長）的事件中，我們看到，聯繫、傾聽社區聲音無關緊要。」

屋崙社區倡導者葛里遜（Brenda Grisham）表示，當盛桃決定競選市長時，聯繫了幾乎每個人，在解僱警長的事件中，聯繫、傾聽社區聲音無關緊要。（記者劉先進／攝影）

她說，忠誠度在屋崙社區至關重要。而阿姆斯壯一直忠誠於家庭，忠誠於社區，無論社區中有什麼族裔。大家想做的主要事情是還他清白，這些（調查）報告中沒有任何內容，說他是個壞人，沒有任何內容說他未獲得我們的支持，沒有說他不關心這個城市，不關心他的工作。「現任政府有我們的支持嗎？沒有。我們是否覺得我們很重要？沒有！」

勝利浸信會牧師彼得斯（Marty Peters）說，希望阿姆斯壯官復原職，重新被聘用，回到他應有的位置上，「公共安全不應該是屋崙的主要關切嗎？人們談論屋崙有多糟糕，城市中有多少凶殺案、多少槍擊 案。但阿姆斯壯有一顆讓城市變得更好的心。這與錢沒有關係。因為他來自這裡。他理解這裡。而你想把一個可能不是來自屋崙的人放在辦公室裡，不理解我們的文化，不理解我們。什麼時候人民的聲音對市長來說重要？你已經上任了幾個星期，你犯了一個重大的錯誤。」

商戶沃克（Robert Walker）表示，自從1984年就在認識阿姆斯壯，兩人是莫逆之交。「由於槍枝暴力，阿姆斯壯的弟弟死在我的懷裡，當時是在屋崙科技高中。我們都坐在走廊中。因為幫派 認為我是告密者，所以到處找我，我躲了好幾個月。成為警員，是阿姆斯壯年幼時的夢想。」他說，解雇阿姆斯壯，並非團結城市之舉，且對屋崙來說，導致了清晰而即刻的危險。

阿姆斯壯在聲明中說，他仍然相信，解雇他是一個有根本缺陷的過程的結果，「導致了對我不公平、不準確的結論。我正在繼續評估我的法律選擇，以維護我的權利和來之不易的聲譽。」