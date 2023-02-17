金山市長布里德提2700萬預算補充 資助警加班費

市長布里德上週末出席中國新年慶祝活動。（記者張曼琳／攝影）

舊金山 市長布里德（London N. Breed）提出2760萬元的預算 補充，以資助警員嚴重短缺而所需的加班費用。本次的補充預算獲得市議員司嘉怡（Catherine Stefani）、孟達文（Rafael Mandelman）、麥德誠（Matt Dorsey）以及殷嘉立（Joel Engardio）支持。

布里德16日提出了這項2760萬元的預算補充。市長辦公室書面聲明中表示，在2021年至2022年，舊金山警察 局的總加班費增加了121％，以支持人員短缺引起的加班費的補充，以及在聯合廣場（Union Square）、田德隆（Tenderloin）和市中心商業走廊等關鍵地區加強警力部署。警員加班費資金為調查、遏制販毒和非法吸毒提供了足夠的資源，減少了槍支暴力、凶殺和暴力犯罪。

同時，預算補充還將有助繼續支持舊金山警察局的社區大使計畫，在計畫退休警員將作為警察隊伍的補充，在商業和商業走廊中增強人員巡邏的能見度。

聲明指出，去年加班費資金主要用於填補人員短缺、恢復舊金山旅遊部署、田德隆行動和減少暴力工作等，並表示該資金補充還可防止強制性的服務削減和招聘凍結。如果這項預算補充沒有通過，市財務長將被要求在 6 月底之前凍結招聘和加班資金，大大降低全市的警務水平。

布里德還提出配套立法，為地檢長辦公室的另外三名檢察官提供近20萬元的補充資金，專注於露天毒品交易，作為布里德和舊金山警察局加強打擊露天毒品交易的補充，並確保地檢長辦公室擁有成功調查和起訴對社區造成傷害的個人所需的資源。

布里德說：「我們一直在努力解決舊金山嚴重的公共安全挑戰，需要我們的警員走上街頭」。她補充：「雖然我們正在制定解決人員短缺的策略，但仍然迫不及待地要確保警員能夠為我們的居民提供應有的基本服務，並且確保檢察官可以追究毒販和慣犯的責任。」

她強調：「我們需要警員對入室盜竊作出反應，搗毀田德隆的露天毒品交易，並解決社區的槍擊和暴力犯罪問題。」

舊金山警察局長史考特 (Bill Scott) 表示，警局在積極謀畫長期招聘方案的同時，加班是必要的短期措施，加班費資金將更好地滿足警局對社區服務的需求。

舊金山地檢長謝安宜(Brooke Jenkins) 表示：「由於警察局面臨嚴重的人員配置危機，市長提議的補充措施是解決我們城市面臨的公共安全挑戰的重要一步」。她感謝市長為地檢處提供額外的毒品起訴的支持，並允許更多資源來破壞露天毒品交易和起訴涉嫌毒販的案件。

這項預算補充方案將先提交至市議會預算委員會審議，如獲通過將再提交全體市議會進行表決。