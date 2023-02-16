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殷嘉立開22街居民會 解答理賠、治安疑問

記者李怡 / 舊金山報導
應急管理部、消防局與警察局官員回答居民疑問。（記者李怡／攝影）
應急管理部、消防局與警察局官員回答居民疑問。（記者李怡／攝影）

舊金山第四區市議員殷嘉立15日晚在日落區東北醫療中心內，就日前該區22街民宅爆炸事件舉行居民會議，市消防局局長Jeanine Nicholson、Taravel警分局局長易文耀、市應急管理局局長梅愛恩、建築檢查部(DBI）及多個市政府部門代表，為受影響的民眾解答問題，提供相關服務資料。市估值官郭華健表示，可能對受火災影響的房屋給予地稅緩解。

本次居民會議只邀請了居住在22nd Avenue及Moraga街至Noriega街的居民，和在爆炸地點1734 22nd Ave後面 21st Ave的數十戶居民參加。殷嘉立希望，盡量將注意力集中事件中最受影響的居民身上，並計畫近期在日落區舉行一場大型公共安全居民會議。

爆炸發生一周後22街與Noriega街道路依然封閉。（記者李怡／攝影）
爆炸發生一周後22街與Noriega街道路依然封閉。（記者李怡／攝影）
22街社區居民大會現場。（記者李怡／攝影）
22街社區居民大會現場。（記者李怡／攝影）

舊金山市日落區22街2月9日發生民宅爆炸和三級火警，連日來事態發展震驚鄰里。

目睹現場的王春琳說，爆炸案及其後的發展讓人唏噓，先自稱是租戶男子找不到妻子在現場痛哭，再到警方確認已找到一名女子屍體，搜出屋內疑似因制毒器械爆炸引發火災，之後又以涉嫌誤殺、製毒及虐待兒童罪拘捕一男子。她說，「毒品和安全問題就在社區內發生，離我們這麼近，讓我近來幾夜都難眠。」

不僅是22街的居民，附近地區的民眾無不驚慌失措，希望市府保護社區平安。

參加會議的居民多關心如何就受損房屋進行保險理賠，爆炸案具體進展、後續社區治安維護等。市府各部門也分別介紹為受影響民眾提供的資源和聯絡方式。

爆炸發生一周後，爆炸民宅與隔壁兩棟損害房屋已被圍住，屋主已暫住應急酒店。（記者李...
爆炸發生一周後，爆炸民宅與隔壁兩棟損害房屋已被圍住，屋主已暫住應急酒店。（記者李怡/攝影）
爆炸房屋周邊，十餘戶鄰居家的門窗玻璃與車庫，受到不同程度的損壞。（記者李怡／攝影...
爆炸房屋周邊，十餘戶鄰居家的門窗玻璃與車庫，受到不同程度的損壞。（記者李怡／攝影）

距離爆炸發生近一周時間，記者走訪22街發現，由22街Moraga至Noriega一段還處於封閉狀態，與爆炸全毀的房屋左右為鄰的兩棟房屋繼續封閉，一輛警車在爆炸房屋前駐守，不時有行人經過，駐足拍照。

社區居民蘇女士表示，22街社區平日裡非常安靜安全，鄰近商業街生活便利，十有八九是亞裔居民，完全沒有想到製毒者會在住家如此密集的地方製毒。

據應急管理局專員林偉浩（Victor Lim）介紹，疫情之後市府福利部門規則，從之前的政府安置，到派發現金後由居民自行安置。因此22街民宅爆炸受影響的住戶，目前處於自行安排住處狀態。

爆炸房屋周邊，十餘戶鄰居家的門窗玻璃與車庫，受到不同程度的損壞。（記者李怡/攝影...
爆炸房屋周邊，十餘戶鄰居家的門窗玻璃與車庫，受到不同程度的損壞。（記者李怡/攝影）

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