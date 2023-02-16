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政府系統遭駭客持續攻擊 屋崙進緊急狀態

編譯組／屋崙15日電
重要政府系統遭受攻擊 屋崙宣布進入緊急狀態。（電視新聞截圖）
重要政府系統遭受攻擊 屋崙宣布進入緊急狀態。（電視新聞截圖）

始於上周的針對屋崙市電腦系統的網絡攻擊，目前仍在延續，居民仍無法在線支付停車費、罰款和稅收，也無法通過電話與眾多城市部門聯繫。屋崙官員因此宣布，該市進入緊急狀態

市政府官員說，撥打911和城市緊急服務的電話仍可接通，但屋崙警局稱，對緊急電話的響應時間將被推遲。

自2月8日起，網路攻擊似乎影響了該市的電腦和電話系統，有關細節市政府官員尚未詳細公布，但將其描述為勒索軟體（ransomware）攻擊。

這種攻擊通常涉及數字安全漏洞，利用惡意軟件來鎖定電腦系統，直到被攻擊的受害者支付贖金來取回他們的文件。屋崙新任命的臨時市行政官官達菲（G. Harold Duffey）周二（14日）晚上發布了當地緊急狀態，這將使該市能夠更迅速地購買設備和材料，啟動應急工作人員並發布命令。

屋崙官員幾乎未透露關於勒索軟件攻擊的信息，包括它來自誰，駭客威脅要發布什麼信息以及要求的贖金數額。

他們也沒有說哪些類型的服務受到勒索軟件攻擊影響。該市網站上一份聲明寫道：「屋崙正在經歷一次網絡中斷，包括屋崙市的電話語音留言等一些非緊急系統目前受到影響，或處於離線狀態。我們正努力恢復服務，同時感謝您的耐心配合。」

但是，居民報告說，他們無法進入在線網站支付，打電話也無法聯繫到市政部門，而是被引導到一個無法留言的錄音；始終無法接通真人或語音信箱選項。

周三（15日）上午，一個打給該市交通部門的電話由311線路接聽，311說，該辦公室已關閉，只能通過該市的911線路接受基本緊急呼叫。撥打其他幾個部門的電話，得到的答覆是他們已經關閉，或者號碼已經停止服務，或者語音信箱無法使用。

這也包括市長辦公室，市長盛桃（Sheng Thao）周三接受媒體KTVU採訪時說，市政府官員正在夜以繼日地工作以解決這個問題。

市政府官員稱，信息技術部門正在與一家領先的取證公司合作，對該事件和應對措施進行分析，並與其他網絡安全和技術公司合作進行恢復。

重要政府系統遭受攻擊 屋崙宣布進入緊急狀態。（電視新聞截圖）
重要政府系統遭受攻擊 屋崙宣布進入緊急狀態。（電視新聞截圖）

屋崙 緊急狀態 安全漏洞

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