開鍘 屋崙市長盛桃解雇警察局長

屋崙市長盛桃5日宣布解雇警察局長阿姆斯壯。（美聯社）

在調查發現屋崙警察 局長阿姆斯壯（LeRonne Armstrong）對兩起警察不當行為案件處理不當後，屋崙市長盛桃（Sheng Thao）15日宣布解雇阿姆斯壯。

一家獨立律師事務所先前提出調查報告，指阿姆斯壯違反警局規定，在沒有審查兩起警察不當行為案件證據的情況下，就草草結案。因此，盛桃和市府官員要求阿姆斯壯帶薪休假。在阿姆斯壯花了一個月的時間稱他受到不公平對待，公開要求復職後，盛桃15日採取了行動。

盛桃表示，她不會對解雇阿姆斯壯提出理由，這樣阿姆斯壯才能獲得離職金。盛桃說，阿姆斯壯對外發表的言論讓她感到不安，包括涉案警察在事件中並未做出不當行為，以及事件並不能反映出警局有系統性問題。盛桃當初審閱過案件後曾說：「很明顯，這個城市需要解決一些系統性問題，我們不能只簡單地將它們視為『過錯』。」

盛桃指出，一名聯邦法官和一名由法院任命的警局監督員都同意，警局必須解決系統性問題，才能擺脫被監督將近20年、浪費納稅人數千萬元的現狀。

盛桃在聲明中說：「為了終結聯邦的監督，同時不危及我們過去20年來對屋崙所做出的投資 ，我要求我的政府，包括警局在內，一定要與監督小組密切合作，在法庭上做出令人信服的發言。」

盛桃表示，儘管她尊敬並欣賞阿姆斯壯，但她不再相信他能完成實現願景所需要的工作。屋崙警局目前由艾利森（Darren Allison）暫代警長一職。

前屋崙市長薛麗比（Libby Schaaf）兩年前提拔時任屋崙副警長的阿姆斯壯擔任警長，阿姆斯壯在宣誓就職時承諾，會專注改變警局文化。阿姆斯壯是屋崙過去20年中第12位離職的警長，包括在2016年的9天內，四名接受了警長職務但隨即離職的警長。

在屋崙警局任職了24年的阿姆斯壯，是在前警長柯克派翠克（Anne Kirkpatrick）被屋崙警察委員會和薛麗比解雇後接下警長一職。