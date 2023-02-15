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情人節小心「浪漫陷阱」詐騙 FBI教你如何避免

記者李怡 / 舊金山報導
圖為情人節當天一對新人舉行婚禮。（記者李怡╱攝影）
圖為情人節當天一對新人舉行婚禮。（記者李怡╱攝影）

聯邦調查局（FBI舊金山分部的助理特工洛佩茲（Agustin Lopez）14日表示，情人節當天全市及全國民眾慶祝浪漫的節日之際，要特別警惕詐騙犯利用人們的孤獨心裡趁機行騙。他警告市民要十分警惕浪漫陷阱（Social Catfish），嚴防數位媒體和社交網絡詐騙。

洛佩茲表示，社交網絡詐騙團夥行騙無需進入美國邊境，利用社交媒體為作案工具，給受害人帶來嚴重的財產損失，給警方偵破案件帶來障礙。洛佩茲稱，受害者通常是60歲以上的女性，不過也可能因為男性出於羞恥心而不願報案，男性受害人相對少些。很多被騙受害者損失的是一生的積蓄，很讓人悲傷。

2022年，FBI舊金山分部管轄範圍內的灣區和附近幾個縣中，有493名受害者因浪漫詐騙損失超4600萬元。阿拉米達縣和舊金山縣分別損失超過960萬和880萬元。2021年舊金山分部轄區的742名受害者共損失超過6400萬元。

FBI也提示市民如何避免浪漫騙局，建議年輕人可以經常與家中長者聊起網絡詐騙或是浪漫陷阱等模式的詐騙模式，以便讓長者提高警惕；在社交平台交友時，可使用多種形式交流，如語音或是視頻，一般情況下騙子會找各種藉口推脫語音或是視頻；如對方要求向陌生帳號匯款，一定要拒絕；如已經匯款，要在最短的時間內向銀行舉報，時間越短資金被追回來的可能性就越大。

來自反社交詐騙組織的Maxwell曾在社交媒體上發布防騙信息稱，「要謹防軍人頭像的陌生好友，很多詐騙者會盜用頭像和信息，以獲得受害者的信任。」FBI提醒，信息網絡時代，不要與任何在網絡上認識的人分享財務信息，尤其是陷入浪漫陷阱，被感情蒙蔽的人，很難看清楚真相。如知道任何受害者信息可與聯邦調查局聯繫或投訴www.ic3.gov。

據舊金山市民張柏嵌指出，住在米慎區61歲的表妹，在情人節前夕，慘遭浪漫陷阱社交媒體陌生人的詐騙，被騙近5萬元，目前已向司法機關備案，期待能夠破案。張柏嵌稱，被騙後，表妹承擔的不只是經濟上的損失，且心裡上的創傷非常大，不再輕信別人，且有自我封閉與不出門見人的傾向。張柏嵌提醒，防止社交媒體詐騙人人都應小心警惕。

詐騙 舊金山 FBI

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