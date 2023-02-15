金山250對新人情人節到市政廳結婚 創單日最高人次

舊金山市政大廳古典浪漫的穹頂式設計，成為新人們領證結婚的聖地。(記者李怡／攝影)

2月14日情人節當天，舊金山 市政府大廳迎來250對新人前來登記結婚，創下一年中單日結婚人次的最高峰。市府估值官郭華建（Joaquín Torres）到場為新人證婚。市政大廳北廳內，還特別為當天的情侶準備玫瑰花、糖果和拍照牆，當天結婚的新人，均可領到附有「愛心」的情人節版結婚證書。

市府特別為新人設計的拍照墻。(記者李怡／攝影)

舊金山市政大廳古典浪漫的穹頂式設計，成為金山地標，也是灣區 新人選擇在此領證結婚的聖地。已有眾多頂流明星與權貴選擇在此結婚，其中在此結婚的名人代表首推性感女神瑪麗蓮．夢露（Mariyn Monroe），市政廳裡至今仍展示著1954年她與丈夫棒球明星喬迪馬（Joe DiMaggio）的結婚證書。

來自華裔家庭的錢女士，在14日情人節當天，從戴維斯特別趕到舊金山市政廳，參加女兒與女婿的婚禮。錢女士滿臉笑容的表示，女兒女婿在戴維斯加州大學讀書時認識，經歷多年愛情長跑之後，選擇在情人節這樣一個浪漫的日子結婚登記，當天舊金山市府特別安排家人坐席，和特別的結婚登記證書，這一切都非常美好，很有紀念意義，希望孩子們未來的生活美滿幸福。

歷經五年的愛情長跑之後，來自東灣的楊迪和沈瑞達，也選擇在情人節當天步入婚姻的殿堂。之所以選擇來舊金山市政廳結婚，是因為這裡漂亮又莊嚴，拍照好看。而選在情人節這天，是因為整個2月份的結婚登記預約已滿，只有情人節當天還有名額。沈瑞達表示，雖然結婚紀念日與情人節選擇在同一天，但是給妻子的禮物不會少，仍然會送兩份。

情人節當天在舊金山市政府北廳等待登記結婚的新人們。(記者李怡／攝影)

舊金山是多元化多族裔的城市，14日來登記結婚的新人，除了亞裔外，也有金山灣區與世界各地不同族裔的年輕人，也有LGBTQ社區成員，都趕在情人節這天來此喜結良緣。

市府估值官郭華健表示，今天有250對新人前來市政廳結婚登記，這是疫情 期間的2021年與2022年情人節登記結婚人數的兩倍多。很高興看到人們漸漸恢復到疫前的有序生活，這對每一位市民是好事，也有利於這個城市的發展。對於14日能參與和見證新人喜結連理，郭華健表示無比的開心。估值官辦公室告訴媒體，在疫情之前來舊金山市政廳登記結婚的新人每年有1萬餘人，疫情後每年降到了約7000人次，2023年初登記人數有回暖的跡象。

估值官郭華健（左一）為新人證婚。(記者李怡／攝影)

郭華健簽署情人節特別版結婚證書。(記者李怡/攝影)