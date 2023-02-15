金山250對新人情人節到市政廳結婚 創單日最高人次
2月14日情人節當天，舊金山市政府大廳迎來250對新人前來登記結婚，創下一年中單日結婚人次的最高峰。市府估值官郭華建（Joaquín Torres）到場為新人證婚。市政大廳北廳內，還特別為當天的情侶準備玫瑰花、糖果和拍照牆，當天結婚的新人，均可領到附有「愛心」的情人節版結婚證書。
舊金山市政大廳古典浪漫的穹頂式設計，成為金山地標，也是灣區新人選擇在此領證結婚的聖地。已有眾多頂流明星與權貴選擇在此結婚，其中在此結婚的名人代表首推性感女神瑪麗蓮．夢露（Mariyn Monroe），市政廳裡至今仍展示著1954年她與丈夫棒球明星喬迪馬（Joe DiMaggio）的結婚證書。
來自華裔家庭的錢女士，在14日情人節當天，從戴維斯特別趕到舊金山市政廳，參加女兒與女婿的婚禮。錢女士滿臉笑容的表示，女兒女婿在戴維斯加州大學讀書時認識，經歷多年愛情長跑之後，選擇在情人節這樣一個浪漫的日子結婚登記，當天舊金山市府特別安排家人坐席，和特別的結婚登記證書，這一切都非常美好，很有紀念意義，希望孩子們未來的生活美滿幸福。
歷經五年的愛情長跑之後，來自東灣的楊迪和沈瑞達，也選擇在情人節當天步入婚姻的殿堂。之所以選擇來舊金山市政廳結婚，是因為這裡漂亮又莊嚴，拍照好看。而選在情人節這天，是因為整個2月份的結婚登記預約已滿，只有情人節當天還有名額。沈瑞達表示，雖然結婚紀念日與情人節選擇在同一天，但是給妻子的禮物不會少，仍然會送兩份。
舊金山是多元化多族裔的城市，14日來登記結婚的新人，除了亞裔外，也有金山灣區與世界各地不同族裔的年輕人，也有LGBTQ社區成員，都趕在情人節這天來此喜結良緣。
市府估值官郭華健表示，今天有250對新人前來市政廳結婚登記，這是疫情期間的2021年與2022年情人節登記結婚人數的兩倍多。很高興看到人們漸漸恢復到疫前的有序生活，這對每一位市民是好事，也有利於這個城市的發展。對於14日能參與和見證新人喜結連理，郭華健表示無比的開心。估值官辦公室告訴媒體，在疫情之前來舊金山市政廳登記結婚的新人每年有1萬餘人，疫情後每年降到了約7000人次，2023年初登記人數有回暖的跡象。
情人節當天登記結婚除了享有市府特別安排的精美小禮物和家人坐席之外，結婚登記的流程和地點也變得簡單。據新人趙凌女士說，來登記前在網上做了很多的研究，發現登記註冊要跑好幾個辦公室，但14日只在北大廳一個地點，全部的手續就都辦完了，而且，在場有多位牧師和結婚登記專員在場等候。趙凌高興地表示，情人節選擇到市府結婚是一個方便、難忘且充滿意義的人生體驗。
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