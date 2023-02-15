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聯邦法警局：逮833通緝犯 「北極星行動」收穫豐

記者張曼琳／屋崙報導
聯邦司法部法警局公布第二次北極星行動戰果，圖為新任命的北加法警局負責人西爾弗曼（右一）和各執法機構代表合影。（記者張曼琳／攝影）
聯邦司法部法警局公布第二次北極星行動戰果，圖為新任命的北加法警局負責人西爾弗曼（右一）和各執法機構代表合影。（記者張曼琳／攝影）

聯邦司法部法警局(U.S. Marshals Service)14日在屋崙市中心的聯邦大樓召開記者會，宣布在為期30天的第二次「北極星行動」(Operation North Star II)中，與阿拉米達縣、屋崙市等當地執法機構合作，嚴厲打擊謀殺、性侵、非法槍支犯罪。在包括屋崙市在內的全國的10個城市中，共逮捕833名逃犯。其中逮捕數字以屋崙為首，有21名謀殺案通緝犯在該市被捕。

在聯邦法警局書面聲明中表示，本次為期四周的第二次「北極星行動」，1月在新墨西哥州阿爾伯克基、紐約州布法羅、俄亥俄州克利夫蘭和哥倫布、密歇根州底特律、密西西比州傑克遜、密蘇里州堪薩斯城、威斯康星州密爾沃基、加州屋崙以及波多黎各。聯邦法警局利用其廣泛的逮捕權和特遣部隊資源，在上述城市共逮捕833名通緝犯，其中包括95名謀殺案和68名性侵案嫌犯。

現場公開在執法行動中的逮捕畫面。（記者張曼琳／攝影）
現場公開在執法行動中的逮捕畫面。（記者張曼琳／攝影）

新任命的北加聯邦法警局負責人西爾弗曼（Matthew Silverman）在記者會上稱，通過本次行動，「我們進行了既有質量又有數量的逮捕」，並期待與社區建立聯繫，以規畫下一步執法行動，也再次強調，「北極星行動」的主要目的為減少屋崙市以及舊金山灣區的暴力犯罪，尤其是涉及謀殺和槍支暴力。

西爾弗曼還透露，在各地的行動中還逮捕19名劫案嫌犯、5名攻擊案嫌犯、2名性侵案嫌犯，並在行動中尋回一名兒童。另外，該部門還繳回48支槍，其中8支為步槍，也收繳8萬5000元現金、 22磅毒品和17輛汽車。在現場還公開執法行動中的多個逮捕畫面。

屋崙警局代理局長艾利森（Darren Allison）出席記者會。他表示，欣賞並重視與聯邦的合作，認為這樣的合作關係將為大幅提升公共治安。他指出，雖然被捕者並非都與幫派有關，但本次行動為將為公共安全和執法機構間的合作起到槓桿作用。同時，他也肯定在屋崙市施行的「停火策略（Ceasefire)」與社區建立聯繫，降低從監獄回歸社區者，被再次被捲入暴力犯罪的風險。

屋崙警局代理局長艾利森出席記者會發言，讚賞並重視與聯邦的合作。（記者張曼琳／攝影...
屋崙警局代理局長艾利森出席記者會發言，讚賞並重視與聯邦的合作。（記者張曼琳／攝影）

司法部長加德蘭（Merrick B. Garland）在一份聲明中寫道：「本次行動的結果清楚地表明，司法部和我們在全國各地的合作夥伴，將暴力嫌犯繩之以法」，並承諾，法警局和整個司法部將繼續與全國的社區領袖和執法專業人員合作，以保護社區。

美國國土安全局特工Tatum King、阿縣警辦公室和聯邦菸酒槍炮及爆裂物管理局(ATF)也派出代表出席記者會，對本次「北極星行動」的成績表示肯定。

在聯邦法警局的聲明中，還給出10個最受關注的案件嫌犯，其中包括今年1月11日在屋崙被捕的亞裔人士Michael Nguyen（音譯，阮麥克），因非法持有、製造武器以及使用武器而被通緝。

上一次「北極星行動」在去年6月進行，專注於逮捕重罪通緝犯。自80年代開始，聯邦法警局與地方、州和聯邦機構結合，以尋找和逮捕危險的逃犯，保障社區安全。

聯邦法警局14日在屋崙市中心的聯邦大樓3層召開記者會，宣布在為期30天的第二次「...
聯邦法警局14日在屋崙市中心的聯邦大樓3層召開記者會，宣布在為期30天的第二次「北極星行動」中共逮捕833名逃犯。（記者張曼琳/攝影）
北加法警局負責人西爾弗曼表示，通過行動進行既有質量又有數量的逮捕。（記者張曼琳／...
北加法警局負責人西爾弗曼表示，通過行動進行既有質量又有數量的逮捕。（記者張曼琳／攝影）

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