屋崙加強公安 市長盛桃：步行巡警下周重返街頭

屋崙市長盛桃（右二）、屋崙警局代理局長艾利森（左二）和社區組織代表在14日召開記者會。（記者張曼琳／攝影）

屋崙 市百老匯 街（Board Way)知名的烘焙店「Angel Cakes」東主Jen Angel遭遇劫匪砸搶，被強行拖行後不治的案件發生後，不少附近經營的小商業主表示，類似事件並不罕見。為此，屋崙市長盛桃（Sheng Thao）、屋崙警局代理局長艾利森（Darren Allison）和社區組織代表在14日召開記者會，宣布該市加強公共安全的新舉措，表示該市步行巡邏警員將在下周回歸。

根據屋崙市府聲明，「屋崙市長盛桃將公共安全作為其政府的首要任務」，還寫道：「在我們努力解決犯罪的根本原因的同時，該市正在採取措施遏制犯罪並滿足居民、企業和遊客的需求。」

綜合電視台報導，盛桃在場承諾，將與警察 局、社區團體、商業區密切合作，解決居民對公共安全的擔憂。她說：「這不是新問題，但這也是挑戰，而且我知道我們可以奮起迎接這一挑戰」。她指出，如遇改善治安需要「彌合與政府的差距，彌合與企業、居民、遊客和系統中其他所有人的差距。」

作為該倡議的一部分，警局代理局長艾利森宣布，警局步行巡邏將從下周開始重返街頭。艾利森說：「從下周開始，將看到我們的步行巡邏警員返回商業區和附近的購物區。」他還表示：「（步行巡邏）是一個過去兩年不存在的小組，因此現在是擴大我們與商業和社區關係的激動人心的時刻。」

當地名為「CoCo Noir」紅酒吧的東主基德（Alicia Kidd）在場代表小商業主發言：「為了讓屋崙市365天全年的蓬勃發展，我們需要屋崙警局，以幫助我們繼續開展業務並保護客戶、員工和所有者的安全。」

有媒體在記者會詢問，警局局長阿姆斯壯（LeRonne Armstrong）被停職的事件進展時，盛桃回覆：「現在沒有更新，我們會非常認真地對待調查，當我們得到更新時你們都會知道。」