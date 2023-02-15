馳援土國 慈濟在美推等額捐款 目標籌款百萬

慈濟在第一時間就啟動援助土耳其的計畫。（慈濟提供）

土耳其東南部「卡赫拉曼省」（Kahramanmaraş）靠近敘利亞邊境 處日前發生芮氏規模7.8的淺層強震，重創土國南部與敘利亞北部地區，數百公里外的以色列、黎巴嫩也清晰感受到地震 發生。因建築物坍塌與嚴重受損和冬季嚴寒的情況，增加救援工作的難度，造成嚴重死傷。

佛教慈濟基金會在地震發生後，立即啟動國際人道援助機制，透過土耳其當地慈濟志工及結合「世界醫生組織」（MDM）丶「空運連結賑災物流基金會」（Airlink）等國際非政府組織，展開賑災物資調度與後續救援工作。而美國慈濟也發起捐款，並且推出「等額捐款」（matching fund）增加愛心，希望協助土耳其度過難關。

慈濟基金會表示，慈濟創辦人證嚴法師心繫災民，在2月7日就於開示提及：人類哪裡有災，就要有愛的能量快速地會合，人力物力馬上啟動。不論空運費用，要儘快空運物資到災區，讓災民在寒凍的時刻收到毛毯，感到一絲絲的溫暖。

「慈濟美國已響應台灣本會行動，針對土耳其地震展開募心募愛行動。加州 也位於地震帶上，碰到這麼大的考驗眾人都感同身受；此時此刻大家更應心手相連，以愛互相扶持，在個人能力範圍內可做到的地方，有錢出錢、有力出力，以大愛共善的行動來照顧災民。」

慈濟美國總會執行長曾慈慧指出：「藉此因緣，慈濟將把眾人的愛帶到土耳其災區，除了備妥環保毛毯，土耳其志工團隊也已動起來，採購可在當地連鎖通路購物的物資卡和必要的生活物資。災後復健的路是很長遠的，需要我們大家一起來努力；再次感恩鄉親護持慈濟的行動，讓我們在社區把美善行動擴展出去，共同虔誠祈求天下無災。」

慈濟表示，土耳其強震已造成嚴重死傷，以及大量建築物坍塌，傷亡數字不斷攀升。根據慈濟土耳其志工初步評估回報，由於當地氣溫嚴寒且持續降雪，失去家園的災民急需禦寒的衣物、電器、糧食、衛生用品與民生必需品等物資。位於土耳其的「慈濟滿納海國際學校」（El Menahil Intational School）的師生、畢業生與家長，已發起報名進駐災區服務，由於當地醫院急需血液供應，該校也響應當地「紅十字會與紅新月會國際聯合會」（IFRC）啟動的捐血行動。

慈濟志工會密切關注土耳其強震的動態，持續為災區人民祈禱，更動起來展開全面的援助行動。而慈濟美國也表示，即日起至2月28日，每一筆挹注慈濟美國「凜冬強震．馳援土耳其」募心募愛行動的善款，將在高達100萬美元的「等額捐款」（matching fund）贊助下，加速讓愛心一元變兩元、五元變十元，希望愛的能量加倍。

慈濟美國馳援土耳其行動網頁: tzuchi.us手機應用程式：「一指積善」 Tzu Chi Connect APP。支票與現金捐款：抬頭註明「Tzu Chi」，並郵寄至：2355 Oakland Road San Jose, CA 95131。詳情可電：408-457-6969。