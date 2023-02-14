高通膨 史丹福大學學費漲7%

史丹福宣布大學部學費調漲7%。（美聯社）

史丹福大學 董事會（Stanford』s Board of Trustees）已批準在2023至2024學年將大學部學費提高7%，學生入學成本也因此被提高到8萬2406元。與此同時，學生助學金（Financial aid）也將增加，對於來自年收入低於10萬元並擁有 「典型資產 」的家庭的學生，助學金將完全涵蓋其學費和食宿。

目前全額助學金的門檻是家庭年收入低於7萬5000元。

年收入低於15萬元的家庭將繼續獲得至少足夠的支持以支付學費；收入超過15萬元的家庭將根據個人財務狀況，按比例獲得助學金。

史丹福大學董事會主席Jerry Yang說：「無論學生經濟狀況如何，史丹福大學致力於為所有學生提供負擔得起的教育 。」

這使該學年成為至少自2013年以來，學費和食宿費增長幅度最大的一年。在過去的十年裡，大學部學費的年均增長在3至4%之間。根據大學的說法，這次學費的增加源於「高通貨膨脹對大學營運成本造成的影響 」。

2023至24學年，支付全額學費的家庭的大學部總費用將為8萬2406元，其中學費為6萬1731元，標準食宿費為1萬9922元。

在2023至24學年，普通研究生的學費將增加4%，就讀於研究生或專業課程的學生具體學費水平將在今年稍晚公布。

根據史丹福新聞報導，超過三分之二的史丹福大學部學生或多或少都會從內部或外部來源獲得某種助學金，比如體育獎學金。該報告還指出，接受助學金的一年級學生平均每年從大學獲得超過6萬2000元的獎學金。

新的10萬元全額助學金的收入門檻與普林斯頓大學相當，該大學從2023年秋季開始，家庭年收入低於10萬元的大學部生也將獲得全額助學金。

本月早些時候，耶魯大學 宣布，其2023至24學年的學期帳單總額將為8萬3880元，耶魯大學的全額助學金門檻將保持在7萬5000元。