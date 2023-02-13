亂倒垃圾？金山華埠商戶疑收烏龍罰單

舊金山華埠知名商戶「金門幸運簽語餅公司」東主陳展明認為，此前舊金山工務局給他開具的非法傾倒垃圾罰單錯誤，無論是第一次、還是第二次郵寄的照片證明，都和罰單時間對不上。（記者劉先進／攝影）

舊金山華埠 知名商戶「金門幸運簽語餅公司」東主陳展明（Kevin Chan）對本報表示，此前舊金山工務局給他開具一份錯誤的非法傾倒垃圾罰單，罰單顯示傾倒垃圾的地址在店鋪門口，但給的照片證據，卻是0.5英里之外的小巷子，且時間也不相同。雖然工務局郵寄第二張證明違規的照片，但還是讓人疑惑重重。照片的違規時間與罰單不一致，且只拍到一堆垃圾，並沒有拍攝到有人傾倒垃圾，不足以證明是簽語餅公司違規。

舊金山工務局中文發言人盧師惟表示，證明違規的照片確實錯誤，但發送了新的照片。照片不準確，並不代表金門公司沒有違規傾倒垃圾。社區有人舉報陳展明店鋪非法傾倒垃圾，也拍下照片。若陳展明認為工務局罰單錯誤，可以申訴要求公聽會，聽證官會依據雙方意見做出決定。

陳展明提供的資料顯示，罰單號碼是21500298，罰款金額是500元。上面寫明，1月20日，違法傾倒垃圾地點是他店鋪門口的位置，即56 Ross Alley（呂宋巷）。不過，工務局第一次給出的證明非法傾倒的照片顯示，時間是1月16日，地點是一條有煙囪的小巷子。陳展明表示，罰單和照片自相矛盾，時間、地點都對不上。照片顯示的違法地點是接近Stockton街的Stark街，並非他的店鋪門口。記者跟隨陳展明到現場查看發現，照片上的地址，類似該小巷的背景。

他說，照片中的違法地點，距離店鋪有0.5哩，一個違法者沒有道理步行這麼遠，拖著垃圾箱走過去非法傾倒。他曾致電工務局電話，但工作人員聲稱，非法傾倒的時間是早上10點多。「這非常不合理，因為違法者不會選擇早上拖著垃圾桶，去傾倒垃圾。」

陳展明表示，工務局雖然第二次郵寄了一張有關非法傾倒的照片，但依然無法證明是他違規。雖然地址是店鋪門口，但拍攝照片的時間是1月18日，也不是罰單顯示的違規時間20日。且照片中只有一堆垃圾，沒有違規者倒垃圾的圖片，和第一張照片並無本質區別。

他說，已經到工務局申請了聽證會，預計在28日舉行，希望能撤銷罰單。在他申請聽證會後，開罰單的員工還電話他說，如果不繳納罰金，會有利息。「我當時覺得奇怪，申請公聽後，會暫緩繳罰單，也不會有利息。聽證官最終做決定，和工務局沒有關係，不該再電話我。而且，對方說有拍到視頻，也沒有出示給我看。郵寄來的第二張照片，也不是拍攝視頻、證明我們違規的截圖。」

陳展明說，舊金山工務局給他開具的第一張罰單照片證明，和罰單地點、時間不一致。（記者劉先進 ／攝影） 陳展明說，舊金山工務局給他開具的第二張罰單照片證明，和罰單時間不一致。且沒有拍到違規者。（受訪者供圖）

余風采總堂樓業管理員（即陳展明商鋪所租物業）余文輝表示，就他所知，舊金山相關規定，確實要求商戶清理門口人行道部分的垃圾和衛生（從停車位往商戶門口計算，6呎為政府負責，其他人行道位置歸商戶清理），但金門餅店所在的呂宋巷沒有人行道，應該全部歸市府所有，並不記得有政府公文規定，該條巷子的商戶有責任清理門口垃圾。此前，政府翻修巷子，就沒有公函通知業主。更何況，政府郵寄的兩張照片，都和罰單時間不一致。