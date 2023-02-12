矽谷中文學校新春聯歡 「素還真」現身
第59屆金馬獎獲獎電影「素還真」團隊，受邀參加矽谷中文學校於日前在聖荷西林布魯克高中（Lynbrook High School）舉行的新春聯歡晚會，介紹台灣布袋戲文化，分享偶動漫影視作品幕後製作過程，並在現場進行了布袋戲表演，不少小朋友還繪製了自己的戲偶。
駐舊金山台北經濟文化辦事處副處長朱永昌、金山灣區僑教中心主任莊雅淑、佛利蒙聯合高中學區（Fremont Union High School）主席金羅莎（Rosa Kim）、學區委員中野松本（Naomi Nakano-Matsumoto）、北加州中國大專校友會聯合會會長林秀春等出席了活動。
朱永昌表示，矽谷中文學校舉辦這樣的活動非常有意義。他回憶自己上學時最期待的就是每天中午看布袋戲節目，稱這是他們那個年代的「共同的記憶」、「共同的話題」。他指出，學習華語文最重要的就是多接觸中華文化、台灣文化「布袋戲就是最好的文化展現，包含歷史人物、詩歌典故等，非常有代表性。」
矽谷中文學校校長寇惠風向師生、家長和來賓介紹了聯歡晚會的特別來賓，「素還真」出品公司霹靂國際多媒體副總經理黃文姬、憑藉「素還真」入圍第59屆金馬獎「最佳動作設計獎」的資深操偶師廖嘉升，和霹靂當家角色素還真COS第一人丁弼。
黃文姬表示，霹靂布袋戲黃氏五代人對布袋戲文化的堅持與傳承，同時敢於突破與創新，把布袋戲影視化，從最開始的戲台、到通過電視、電影和網路向世界推廣。如今已經是一家擁有多元化全方位動漫版圖的上市企業。還曾經與魔獸世界合作過偶動漫短片「巫妖王之怒」。
師生、家長和來賓一起觀看「素還真」電影預告片和「巫妖王之」後，黃文姬分享了紀錄偶動漫的拍攝過程的幕後短片，直觀解釋他們是如何將傳統的布袋戲與現代電影工業技術結合在一起。廖嘉升和丁弼在現場表演了操作戲偶，並與來賓互動。在學習了解台灣布袋戲文化之餘，不少小朋友還繪製了自己的戲偶。
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