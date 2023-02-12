我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

涉洩5500萬用戶個資 醫療App「GoodRx」遭罰150萬元

無證移民買擔保 動輒要價上萬元…恐成待「詐」羔羊

矽谷中文學校新春聯歡 「素還真」現身

記者葛歆睿／聖荷西報導
操偶師／COS丁弼操作素還真戲偶與來賓互動。（記者葛歆睿／攝影）
操偶師／COS丁弼操作素還真戲偶與來賓互動。（記者葛歆睿／攝影）

第59屆金馬獎獲獎電影「素還真」團隊，受邀參加矽谷中文學校於日前在聖荷西林布魯克高中（Lynbrook High School）舉行的新春聯歡晚會，介紹台灣布袋戲文化，分享偶動漫影視作品幕後製作過程，並在現場進行了布袋戲表演，不少小朋友還繪製了自己的戲偶。

駐舊金山台北經濟文化辦事處副處長朱永昌、金山灣區僑教中心主任莊雅淑、佛利蒙聯合高中學區（Fremont Union High School）主席金羅莎（Rosa Kim）、學區委員中野松本（Naomi Nakano-Matsumoto）、北加州中國大專校友會聯合會會長林秀春等出席了活動。

朱永昌表示，矽谷中文學校舉辦這樣的活動非常有意義。他回憶自己上學時最期待的就是每天中午看布袋戲節目，稱這是他們那個年代的「共同的記憶」、「共同的話題」。他指出，學習華語文最重要的就是多接觸中華文化、台灣文化「布袋戲就是最好的文化展現，包含歷史人物、詩歌典故等，非常有代表性。」

矽谷中文學校校長寇惠風向師生、家長和來賓介紹了聯歡晚會的特別來賓，「素還真」出品公司霹靂國際多媒體副總經理黃文姬、憑藉「素還真」入圍第59屆金馬獎「最佳動作設計獎」的資深操偶師廖嘉升，和霹靂當家角色素還真COS第一人丁弼。

黃文姬表示，霹靂布袋戲黃氏五代人對布袋戲文化的堅持與傳承，同時敢於突破與創新，把布袋戲影視化，從最開始的戲台、到通過電視、電影和網路向世界推廣。如今已經是一家擁有多元化全方位動漫版圖的上市企業。還曾經與魔獸世界合作過偶動漫短片「巫妖王之怒」。

師生、家長和來賓一起觀看「素還真」電影預告片和「巫妖王之」後，黃文姬分享了紀錄偶動漫的拍攝過程的幕後短片，直觀解釋他們是如何將傳統的布袋戲與現代電影工業技術結合在一起。廖嘉升和丁弼在現場表演了操作戲偶，並與來賓互動。在學習了解台灣布袋戲文化之餘，不少小朋友還繪製了自己的戲偶。

第59屆金馬獎獲獎電影「素還真」團隊，受邀參加矽谷中文學校新春聯歡晚會。（記者葛...
第59屆金馬獎獲獎電影「素還真」團隊，受邀參加矽谷中文學校新春聯歡晚會。（記者葛歆睿／攝影）
不少小朋友在現場繪製了自己的戲偶。（記者葛歆睿／攝影）
不少小朋友在現場繪製了自己的戲偶。（記者葛歆睿／攝影）

電影 動漫 矽谷

上一則

FTX創辦人10月面臨8項指控審判 父母為辯護費努力籌錢

下一則

暴風雨沖刷成利多 開啟淘金熱

延伸閱讀

泛太平洋暨東南亞婦女協會紐約新春聯歡

泛太平洋暨東南亞婦女協會紐約新春聯歡
灣谷中文學校慶新年 丹維爾市議會表揚

灣谷中文學校慶新年 丹維爾市議會表揚
達福區中文學校 2月17日教師研習會

達福區中文學校 2月17日教師研習會
梅山中文學校 扯鈴、熱舞迎春 氣氛熱鬧

梅山中文學校 扯鈴、熱舞迎春 氣氛熱鬧
素還真來了 台灣布袋戲灣區展演

素還真來了 台灣布袋戲灣區展演

熱門新聞

圖為舊金山Bernal高地。(Google地圖)

175萬買「地獄之屋」 舊金山華裔夫婦遇噩夢

2023-02-04 12:17
竊賊此前進入南灣一家蘋果店偷竊，被人拍下視頻。（視頻截圖）

加州8人快閃盜竊蘋果店 擄走超50萬產品

2023-02-09 21:13
英國首相蘇納克表示，當年向妻子求婚時，住不起半月灣一家「豪華飯店」（Getty Images）

英國首相憶求婚：住不起加州灣區半月灣酒店

2023-02-08 13:56
半月灣1月23日發生大規模槍擊案，嫌犯趙春利被控七項謀殺罪與一項謀殺未遂罪，這起案件發生在他生活與工作的半月灣蘑菇農場。(美聯社)

半月灣槍手趙春利出庭沮喪哭泣 檢察官或遭「禁言」

2023-02-11 14:16
被燒毀房屋。（Kit Lam供圖）

日落區民宅爆炸幾乎燒毀 1重傷1失蹤 波及10餘鄰居

2023-02-10 14:58
1974年非裔居民在田德隆地區的活動。（圖片來自opensfhistory）

賠償非裔每人500萬？ 金山議會將聽證 預計6月最終審核

2023-02-07 02:17

超人氣

更多 >
盜手機號駕駛證駭銀行帳戶 近百華人失財 損失高達十萬

盜手機號駕駛證駭銀行帳戶 近百華人失財 損失高達十萬
衛生紙價格還在漲 竟跟房市降溫有關

衛生紙價格還在漲 竟跟房市降溫有關
紐約華婦全家外出用餐2小時 盜賊從窗口爬入洗劫

紐約華婦全家外出用餐2小時 盜賊從窗口爬入洗劫
加拿大也出現高空不明物體 杜魯多下令 美國F-22戰機將其擊落

加拿大也出現高空不明物體 杜魯多下令 美國F-22戰機將其擊落
CNN：氣球事件習近平知情與否 都暴露嚴重問題

CNN：氣球事件習近平知情與否 都暴露嚴重問題