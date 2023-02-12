矽谷中文學校新春聯歡 「素還真」現身

操偶師／COS丁弼操作素還真戲偶與來賓互動。（記者葛歆睿／攝影）

第59屆金馬獎獲獎電影 「素還真」團隊，受邀參加矽谷 中文學校於日前在聖荷西林布魯克高中（Lynbrook High School）舉行的新春聯歡晚會，介紹台灣布袋戲文化，分享偶動漫 影視作品幕後製作過程，並在現場進行了布袋戲表演，不少小朋友還繪製了自己的戲偶。

駐舊金山台北經濟文化辦事處副處長朱永昌、金山灣區僑教中心主任莊雅淑、佛利蒙聯合高中學區（Fremont Union High School）主席金羅莎（Rosa Kim）、學區委員中野松本（Naomi Nakano-Matsumoto）、北加州中國大專校友會聯合會會長林秀春等出席了活動。

朱永昌表示，矽谷中文學校舉辦這樣的活動非常有意義。他回憶自己上學時最期待的就是每天中午看布袋戲節目，稱這是他們那個年代的「共同的記憶」、「共同的話題」。他指出，學習華語文最重要的就是多接觸中華文化、台灣文化「布袋戲就是最好的文化展現，包含歷史人物、詩歌典故等，非常有代表性。」

矽谷中文學校校長寇惠風向師生、家長和來賓介紹了聯歡晚會的特別來賓，「素還真」出品公司霹靂國際多媒體副總經理黃文姬、憑藉「素還真」入圍第59屆金馬獎「最佳動作設計獎」的資深操偶師廖嘉升，和霹靂當家角色素還真COS第一人丁弼。

黃文姬表示，霹靂布袋戲黃氏五代人對布袋戲文化的堅持與傳承，同時敢於突破與創新，把布袋戲影視化，從最開始的戲台、到通過電視、電影和網路向世界推廣。如今已經是一家擁有多元化全方位動漫版圖的上市企業。還曾經與魔獸世界合作過偶動漫短片「巫妖王之怒」。