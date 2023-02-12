譚蓮娜、勵琪 向華埠商戶拜年送紅包

有商戶在收到紅包後，以鮮花作為回禮。（記者張曼琳／攝影）

11日一早，選區包括屋崙華埠 的阿拉米達縣議員譚蓮娜（Lena Tam）和屋崙市議員勵琪（Nikki Bas）一同走訪華埠商戶，並向他們拜年。拜訪路線從陳煥瑛公園出發，沿途拜訪多個小商業主，包括超級市場、花店、理髮店、餐廳等。

在東灣台山同鄉會的舞獅隊帶領，屋崙華促會（OCIC）主席莊錦鎮和屋崙警局副警長比爾（James Beere）的陪伴下，譚蓮娜和勵琪分別向商戶介紹自己並交換聯絡方式，向商戶們送上寓意新年祝福的紅包。有商戶在收到紅包後，以鮮花和瓷器作為回禮，也表示希望繼續加強華埠治安環境的心願。

譚蓮娜在去年11月競選成功，接替前任縣議員陳煥瑛的遺位，成為縣議會中唯一的亞裔 和女性代表，因為上任時間不久，部分商戶對她還不熟悉。但譚蓮娜表示，她經常光顧華埠，是華埠一間髮廊和旅行社的「老客人」，也表示她的父母為台山人，因此也對台山同鄉會感到格外的親切。

勵琪則是在上次的選舉中順利贏得第二個任期，華埠商戶已經對她十分熟悉。新天生超市東主Jennifer見到勵琪後與其緊緊相擁。Jennifer向本報表示，已經和勵琪見過好幾面，二人十分熟悉，同時，她也指農曆新年過後，生意轉淡，也認為屋崙華埠治安不好「名聲在外」，至今還是對商戶經營造成影響，希望政府可以制定相應政策。