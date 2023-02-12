日落區Ocean Ave迎兔年 寵物兔、武術表演…氣氛熱鬧

州參議員威善高出席活動。（記者張曼琳／攝影）

位於舊金山 Ocean Ave 1002號的Unity Plaza ，11日中午12時至下午3時舉行的兔年農曆新年活動。現場氣氛熱鬧，有涵蓋美食、書法、小商業等社區組織服務攤位，更有輪番上演的跆拳道、中國武術、舞蹈和樂器表演。

活動主辦單位還特意邀請兔年的主角，一隻名為Alex的心理治療的寵物兔子吸晴無數，男女老少爭相撫摸Alex並與其合影。

加州眾議員 丁右立（Phil Ting）在場發言。他表示，一直和前市議員余鼎昂（Norman Yee）辦公室合作推動Ocean Ave農曆新年慶祝活動，也很自豪繼續與市議員梅義加（Myrna Melgar）一同發展這一活動。他說，目前社區曾在面臨艱難時刻，這時更加需要將社區聚集在一起，慶祝節日就是聚集大家的好方法。

市長布里德身穿中國傳統特色的服裝出席活動，她在致詞中讚賞了余鼎昂做出的工作。她還說：「但這不僅僅是為了慶祝農曆新年，而是為了慶祝社區和讓所有人走到一起。」並表示，兔年意味著仁慈。她期待一個充滿社區愛和幸福的兔年的來臨，並向參與籌備活動的組織辦法賀狀。

布里德也在現場停留，同節目表演者和參加街會的人士合影留念。諸多民選官員也出席活動致詞，包括州參議員威善高、州眾議員楊馳馬、市府行政官朱嘉文、市府律師邱信福、估值官郭華健、舊金山縣警察 局長宮本。