我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

涉洩5500萬用戶個資 醫療App「GoodRx」遭罰150萬元

無證移民買擔保 動輒要價上萬元…恐成待「詐」羔羊

日落區Ocean Ave迎兔年 寵物兔、武術表演…氣氛熱鬧

記者張曼琳／舊金山報導
州參議員威善高出席活動。（記者張曼琳／攝影）
州參議員威善高出席活動。（記者張曼琳／攝影）

位於舊金山Ocean Ave 1002號的Unity Plaza ，11日中午12時至下午3時舉行的兔年農曆新年活動。現場氣氛熱鬧，有涵蓋美食、書法、小商業等社區組織服務攤位，更有輪番上演的跆拳道、中國武術、舞蹈和樂器表演。

活動主辦單位還特意邀請兔年的主角，一隻名為Alex的心理治療的寵物兔子吸晴無數，男女老少爭相撫摸Alex並與其合影。

加州眾議員丁右立（Phil Ting）在場發言。他表示，一直和前市議員余鼎昂（Norman Yee）辦公室合作推動Ocean Ave農曆新年慶祝活動，也很自豪繼續與市議員梅義加（Myrna Melgar）一同發展這一活動。他說，目前社區曾在面臨艱難時刻，這時更加需要將社區聚集在一起，慶祝節日就是聚集大家的好方法。

市長布里德身穿中國傳統特色的服裝出席活動，她在致詞中讚賞了余鼎昂做出的工作。她還說：「但這不僅僅是為了慶祝農曆新年，而是為了慶祝社區和讓所有人走到一起。」並表示，兔年意味著仁慈。她期待一個充滿社區愛和幸福的兔年的來臨，並向參與籌備活動的組織辦法賀狀。

布里德也在現場停留，同節目表演者和參加街會的人士合影留念。諸多民選官員也出席活動致詞，包括州參議員威善高、州眾議員楊馳馬、市府行政官朱嘉文、市府律師邱信福、估值官郭華健、舊金山縣警察局長宮本。

本次新年活動夥伴單位包括，州眾議員丁右立辦公室、舊金山第7區市議員梅義加、和11區市議員安世輝（Ahsha Safai）辦公室、舊金山市立大學、社區青年中心（CYC）、中華醫院、CCHP、Ocean Ave 協會、舊金山經濟及勞動力發展辦公室（OEWD）等社區機構

州眾議員丁右立在場發言。（記者張曼琳／攝影）
州眾議員丁右立在場發言。（記者張曼琳／攝影）
心理治療的寵物兔子，吸晴無數。（記者張曼琳／攝影）
心理治療的寵物兔子，吸晴無數。（記者張曼琳／攝影）
現場精彩絕倫的中國武術表演。（記者張曼琳／攝影）
現場精彩絕倫的中國武術表演。（記者張曼琳／攝影）
市府行政官朱嘉文、市府律師邱信福、估值官郭華健（左至右）在場致詞並頒發賀狀。（記...
市府行政官朱嘉文、市府律師邱信福、估值官郭華健（左至右）在場致詞並頒發賀狀。（記者張曼琳／攝影）
市長布里德身穿藍色中國傳統服裝與中國功夫表演者合影留念。（記者張曼琳／攝影）
市長布里德身穿藍色中國傳統服裝與中國功夫表演者合影留念。（記者張曼琳／攝影）
州眾議員楊馳馬在場發言，為活動祝福。（記者張曼琳／攝影）
州眾議員楊馳馬在場發言，為活動祝福。（記者張曼琳／攝影）

舊金山 眾議員 警察

上一則

譚蓮娜、勵琪 向華埠商戶拜年送紅包

下一則

金山日落區爆炸案 警指現場為製毒工廠 嫌已落網

延伸閱讀

日落區Ocean Ave 兔年慶會今登場

日落區Ocean Ave 兔年慶會今登場
任命官員先簽辭職信 布里德作法被禁止

任命官員先簽辭職信 布里德作法被禁止
兔年歡騰 金山市長布里德：最喜歡今年遊行

兔年歡騰 金山市長布里德：最喜歡今年遊行
丁右立宣布撥650萬 設列治文區心理健康中心 提供一站式服務

丁右立宣布撥650萬 設列治文區心理健康中心 提供一站式服務
金山最大永久性支持住房剪綵揭幕 共256套單間公寓

金山最大永久性支持住房剪綵揭幕 共256套單間公寓

熱門新聞

圖為舊金山Bernal高地。(Google地圖)

175萬買「地獄之屋」 舊金山華裔夫婦遇噩夢

2023-02-04 12:17
竊賊此前進入南灣一家蘋果店偷竊，被人拍下視頻。（視頻截圖）

加州8人快閃盜竊蘋果店 擄走超50萬產品

2023-02-09 21:13
英國首相蘇納克表示，當年向妻子求婚時，住不起半月灣一家「豪華飯店」（Getty Images）

英國首相憶求婚：住不起加州灣區半月灣酒店

2023-02-08 13:56
半月灣1月23日發生大規模槍擊案，嫌犯趙春利被控七項謀殺罪與一項謀殺未遂罪，這起案件發生在他生活與工作的半月灣蘑菇農場。(美聯社)

半月灣槍手趙春利出庭沮喪哭泣 檢察官或遭「禁言」

2023-02-11 14:16
被燒毀房屋。（Kit Lam供圖）

日落區民宅爆炸幾乎燒毀 1重傷1失蹤 波及10餘鄰居

2023-02-10 14:58
1974年非裔居民在田德隆地區的活動。（圖片來自opensfhistory）

賠償非裔每人500萬？ 金山議會將聽證 預計6月最終審核

2023-02-07 02:17

超人氣

更多 >
盜手機號駕駛證駭銀行帳戶 近百華人失財 損失高達十萬

盜手機號駕駛證駭銀行帳戶 近百華人失財 損失高達十萬
衛生紙價格還在漲 竟跟房市降溫有關

衛生紙價格還在漲 竟跟房市降溫有關
紐約華婦全家外出用餐2小時 盜賊從窗口爬入洗劫

紐約華婦全家外出用餐2小時 盜賊從窗口爬入洗劫
加拿大也出現高空不明物體 杜魯多下令 美國F-22戰機將其擊落

加拿大也出現高空不明物體 杜魯多下令 美國F-22戰機將其擊落
CNN：氣球事件習近平知情與否 都暴露嚴重問題

CNN：氣球事件習近平知情與否 都暴露嚴重問題