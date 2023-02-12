金山日落區爆炸案 警指現場為製毒工廠 嫌已落網

舊金山日落區22街1700號路段。（記者張曼琳／攝影）

舊金山 日落區22街（22nd Ave）1734號居民住宅，9日上午9時忽然發生爆炸並引起火災，附近約10戶住宅受到牽連。10日深夜，舊金山市警局發布消息指出，受災房屋為毒品 製造工廠，並逮捕53歲的嫌犯皮爾斯（Darron Price）。他因非故意殺人罪、製造毒品以及兩項危害兒童罪的重罪指控，現收押舊金山縣監獄。

舊金山警局10日發布的書面聲明表示，當日下午4時半，警局縱火專案小組在舊金山India Basin/灣景地區的Newhall街工業區將嫌犯逮捕。皮爾斯為舊金山居民，在與調查人員接觸後自首。

警局聲明中還表示，調查人員在被燒毀的廢墟中搜查時搜出，存在毒品製造設施的證據，並發現了一名已故的成年女性的遺體。警方還指出，這處住宅車庫可能為一個「活躍的非法麻醉品製造實驗室」。

根據「舊金山紀事報」報導，從逮捕紀錄中可以確定皮爾斯製作的毒品為麻醉品「芬特克利丁」（簡稱，PCP）。

至今當局尚未公布被發現的死者身分和與皮爾斯的關係。居住在涉事房屋對面的鄰居，講國語的華裔居民梁太太曾向本報表示，身亡人士為坐著輪椅的中風患者，看護工人在火災發生時先跑走了，患者無法自己移動，因此被火燒死。

ABC電視台記者林迪安（Dion Lim）發布推特表示，根據警方報告，一名65歲的護工在此照顧一名住在房屋地下室的一名殘疾婦女。護工在爆炸發生時正在地下室洗衣服。護工逃走後，爬上院子籬笆並大聲呼救。這名護工的面部和腹股溝嚴重燒傷，在醫院接受治療。報告還表明，房屋內發現了毒品，並聞到了大麻的味道。還有目擊者表示，住在那裡的男性曾經掛過一塊塑料防水布。

梁太太也表示，在街坊鄰居中聽到了很多說法。其中一個為爆炸的房屋為毒品屋，也有人說其中居住了很多的人。而住在涉事住宅隔壁的鄰居曾告訴記者，該住宅有一對夫妻居住，育有兩個孩子。警方後續也確認了這一消息，還透露爆炸發生時孩子們正在學校上學。

當局在9日晚間在現場清理出約50加侖的金屬桶和其他器缸中含有丁烷或丙烷。10日上午，官員將這些50加侖金屬桶和其他器缸，用一輛白色貨車移動至德利市（Daly City）捷運 站（BART）站附近時，聽到了器缸發出嘶嘶聲，隨後導致德利市和Colma捷運站因破壞性危險品威脅緊急情況而停運數個小時。

在皮爾斯被捕後，日落區市議員殷嘉立（Joel Engardio）發布一條推文：「危險的毒品製造炸毀了房屋，在社區造成死亡和混亂，（本次事件）和在露天市場上出現致命芬太尼一樣嚴峻。這兩項罪行都應該在舊金山起訴。」