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金山兔年花車巡遊成功 「2019年以來最好」

記者張曼琳／舊金山報導
中華總商會、舊金山中央警局以及多個社區機構和商戶代表，一同召開記者會，回顧上周六大型農曆新年花車巡遊盛況。（記者張曼琳／攝影）
中華總商會、舊金山中央警局以及多個社區機構和商戶代表，一同召開記者會，回顧上周六大型農曆新年花車巡遊盛況。（記者張曼琳／攝影）

歷時一個月接連多場的舊金山農曆新年活動，圓滿落下帷幕。中華總商會、舊金山中央警局以及多個社區機構和商戶代表，10日一同召開記者會，回顧上周六該市大型農曆新年花車巡遊、元宵節街會以及此前進行的一系列慶祝活動，中華總商會會長劉運方（Donald Luu）表示，今年的慶祝活動非常成功，各界給予的反饋也是自2019年以來最好的。

記者會由劉運方（Donald Luu）主持。他表示，在新冠疫情肆虐和針對亞裔仇恨犯罪的影響下，過去一個月的慶祝活動為華埠經濟帶來顯著增長。他指出，上周末舉行的花車巡遊和街會十分成功，儘管是下雨天，但參與其中的商戶仍是2019年以來的最佳數字。

他向舊金山警方表達感謝，在南加蒙特利公園和灣區半月灣槍擊案後，新年花車遊行前幾天，舊金山各執法機構與商會一同向公眾傳遞安全訊息，令遊客可以安心參與新年慶祝活動。同時，他還表示，新開通的中央地鐵也將更多的遊客帶來華埠。

轄區包括華埠的舊金山警局助理局長拉薩（David Lazar）表示，能和社區並肩慶祝農曆新年感到榮幸。他認為，只有和社區建立關係、彼此信任，社區才會變的更安全。他感謝社區支持以及局長史考特的領導。拉薩還鼓勵公眾前來支持華埠，並承諾繼續維持華埠社區的安全。

華協中心行政主任楊重賢（Malcolm Yeung）說：「上周末（活動）無比成功。」他指出：「今年不單是兔年，更是水兔年，理所當然我們在巡遊當日遇到了很多（雨）水。」除了花車巡遊的成功，楊重賢並透露，據他了解，1月22日農曆新年當天，為過去一年華埠人流最旺的一天。

楊重賢認為，將農曆新年定為加州法定假日也鼓勵更多的族裔和社區加入到慶祝農曆新年的行列中，振興社區精神，讓慶祝農曆新年成為全舊金山市民活動的一部分。

洪記麵家（Hon's Wun-tun House)東主晏仁敏（Amanda Hon）、嶺南小館（R&G Lounge）總經理熊可慈（Chelese Hung）以及中華總商會董事李婉兒（Judy Lee）等商戶代表，也都發言對巡遊活動的成功表示祝賀。

李婉兒表示，巡遊和街會不同程度的吸引當地企業和遊客，而元宵街會共有上百家商業參與其中。熊可慈也說：「對於華埠的大多數商戶來說，一年中最繁忙的時間是農曆新年，包括我們餐廳在內的許多商家，都依靠農曆新年慶祝活動，尤其是花車遊行，讓來自不同背景人士前來支持華埠商業，學習和欣賞我們的文化。」而嶺南小館正好位於巡遊路線中的Kearny街，在巡遊前後吸引來自世界各地的大批食客。

中華文化中心執行總監梁凱欣（Jenny Leung）、CYC 等機構也出席記者會發言，以表示對中華總商會慶祝新年活動支持。

楊重賢、劉運方、拉薩（左至右）（記者張曼琳／攝影）
楊重賢、劉運方、拉薩（左至右）（記者張曼琳／攝影）

華埠 舊金山 遊行

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