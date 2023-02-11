半月灣案槍手趙春利出庭沮喪哭泣 法官一度休庭

半月灣1月23日發生大規模槍擊案，嫌犯趙春利被控七項謀殺罪與一項謀殺未遂罪，這起案件發生在他生活與工作的半月灣蘑菇農場。(美聯社)

聖馬刁縣法官10日批准半月灣槍擊 案殺人嫌犯趙春利(Chunli Zhao，音譯)辯護律師的動議，要求限制遠距進入查閱有關槍擊案的法院記錄，並考慮不允許檢察官 與媒體交談。

趙春利在1月23日涉嫌犯下半月灣大規模槍擊案、被控七項謀殺罪與一項謀殺未遂罪，這起槍擊案發生在他生活與工作的半月灣蘑菇農場。

趙春利10日戴著手銬、身穿紅色囚衣走進法庭，神情顯得沮喪；他後來在庭訊過程中哭泣，因而導致聖馬刁縣法官Elizabeth K. Lee指示短暫休庭。

自從槍擊案發生以來，來自世界各地媒體紛紛湧至安靜的半月灣小鎮，報導當地史上最嚴重的大規模槍擊案。趙春利的辯護律師認為，聖馬刁縣地區檢察官瓦斯塔夫(Steve Wagstaffe)稍早向媒體透露太多訊息，恐影響庭審的公正性。法官10日表示，將考慮禁止該案律師是否可與媒體交談。

辯護律師麥克道格爾(Johnathan McDougall)認為，檢察官瓦斯塔夫在槍擊案發生後，向媒體發表講話的作法「非常糟糕」(incredibly egregious)，並指出媒體具「侵略性」(aggressiveness)，包括趙春利獲准在獄中接受電視記者採訪。他表示，法院應嚴格規範檢察官，且辯方可在未來聽證會後，對媒體發表談話。

麥克道格爾表示，若案件進入審判階段，媒體透過來自檢察官說法而做出的報導，「將導致無法促成一個公平且獨立的陪審團」(would not promote a fair and independent jury)。他指出，瓦斯塔夫已向媒體確認來自執法機構調查訊息，此為事實披露。所有訊息甚至都還未透露給法官，瓦斯塔夫就已先向媒體揭露。

檢察官斯托夫(Josh Stauffer)表示，辯護律師指控洩露案件相關信息的說法，並不確實，並反駁辯方對「瓦斯塔夫言論所作的描述」。

法官要求檢察官起草一份針對此案的禁言令，並明確表示，她期望檢察官在此案裁決之前，不要再與記者交談。