15日發表市情咨 魏虹就職市長2月…住房計畫當務之急

魏虹市長將在15日於庫比蒂諾市Quinlan Community Center舉辦發表2023市情咨文。(庫市市府提供)

以科技巨頭蘋果公司總部而聞名的南灣庫比蒂諾市（Cupertino），去年底選舉迎來了改革派在議會取得多數三席的改變。雖然經過了近兩個月的磨合，但是保守派與改革派在住房問題上的爭議似乎並沒有緩和的跡象。市長魏虹（Hung Wei）將在15日發表市情咨文(City Address)。新議會能否扭轉長期以來的市政規畫，是各方觀察的重點。

魏虹好友包含前庫市市長及李文雄夫婦，為慶祝魏虹當選庫市市長在金麥麵包餐敘。(記者熊移山／攝影)

上任兩個月的市長魏虹表示，溝通是需要時間慢慢搓合。雖然她屬於擁有投票 多數的改革派，最近的幾次會議項目投票結果也很明顯都以3比2告終，但她還是希望能與保守派兩位議員溝通，能取得對庫市未來更好規畫的共識。魏虹強調，目前當務之急是趕緊提交八年住房計畫 (hoursing element)，因為多年來庫市在建設新房屋這個部分，已經遠遠落後於州政府的規畫。也因如此，目前庫市已經面臨一個民間團體對市政府提出法律訴訟。至於15日的市情咨文除了規畫出庫市未來的願景，也將提出如何因應建設新房屋後帶來的基礎建設不足、交通、治安甚至財政方面的問題。

僑務委員李文雄除了肯定魏虹的能力外，也強調她幾乎把自己全部生活及精力投入庫市市政，令他相當佩服。(記者熊移山／攝影)

日前魏虹出席了一場家庭聚會。庫市前任市長魯文索（Richard Lowenthal）對魏虹工作態度及溝通能力表達了肯定，相信在她的領導下能將多年來幾乎停滯建設的庫市重新啟動。聚會中，僑務委員李文雄及夫人Judy也表達了僑界支持之意。李文雄表示，長期在庫市服務的魏虹，在選上市議員前就擔任過三屆的學區 委員，並且獲獎無數。她對庫市的了解和熱情無庸置疑。庫市是眾多科技公司的所在地，如何找到方法來確保科技公司的利益與城市居民的利益保持一致，並確保城市的政策和決策有利於整個社區，這是相當艱鉅任務。

一位不願具名居住在庫市已經20年的居民表示，他是少數會參與市政會議的華人 。保守派和改革派之爭真正浮上檯面就是去年的8搶3議員選舉。他認為，雙方的政治立場並沒有對錯，但去年選舉結果確實代表著多數民眾是支持擴大建設庫市。而新市長就任後的市政會議，可以看出保守派利用議事規則，消極的抵制議題的討論，導致兩次的市政會議還是持續空轉。他希望魏虹市長能拿出魄力進行改革，才不會辜負選民的期望。

魏虹希望居民能現場或上網參與市政會議提供意見，特別是15日的市政咨文攸關於庫市10年甚至更久的規畫，能匯集居民的智慧才能達到企業與居民雙贏的局面。