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日落區民宅爆炸幾乎燒毀 1重傷1失蹤 波及10餘鄰居

記者李怡／舊金山報導
被燒毀房屋。（Kit Lam供圖）
被燒毀房屋。（Kit Lam供圖）

舊金山日落區22街1700號一戶民宅，9日上午9時許忽然發生爆炸引起火災。受災房屋幾乎被完全燒毀坍塌，一名住戶嚴重燒傷被送往醫院。當天下午，搜救犬和挖掘機在被燒毀的房屋廢墟中，搜尋第二名住戶。在消防員中午控制住火勢後，這名住戶仍然失蹤。

大火還波及左右鄰居，導致兩戶房屋輕微受損，附近多所房屋玻璃受損，十餘戶社區鄰居被限制在警戒線外不能回家，多數為亞裔。市議員殷嘉立回應，市府會安置居民。爆炸原因，正在進一步搜查當中。

下午2時許，本報記者趕到現場看到，火勢已被控制。看到爆炸起火的民宅面目全非且倒塌，旁邊兩棟民宅受火災波及，沿街和對面的多戶鄰居的窗戶已被震損壞。 100餘名PG&E 工作人員、尋屍犬、直升機和挖掘機正在現場搜救和查找，且不斷有增援的消防車到達現場。

據被限制在警戒線外的鄰居介紹，爆炸房屋的租客為菲律賓裔，家中有一兒一女兩個孩子，房屋內爆之前，女主人已被送往醫院，預計男主人並未在家中，且不清楚兩個孩子的動向。據被隔離在警戒線外的十多戶居民表示，他們之中多人在爆炸發生後，發現自家的前門和車庫受到不同程度的損壞，有的玻璃已損壞，有的前門已經打不開。

爆炸區域已戒嚴。（記者李怡／攝影）
爆炸區域已戒嚴。（記者李怡／攝影）
在警戒線外等待回家的鄰居們。（記者李怡／攝影）
在警戒線外等待回家的鄰居們。（記者李怡／攝影）

目擊者告訴第一批到達的消防員，另一個人可能還留在屋內。但在工作人員到達後不久，房屋的正面在上午10時前倒塌，導致搜救任務無法進行。

現場居民趙正蘭表示，自己離爆炸住宅間隔三個街區，早上9時19分聽到轟的一聲巨響，隨後就聽到了消防車與直升機的警笛聲。如果不是消防員的快速反應，這場大火可能會吞沒整個街區。

韓裔金姓夫婦透露，自上午9時多爆炸發生後，就被警察趕到警戒線之外，不能回家。傍晚將近6時許，他們還沒得到允許回家的通知，且不知道何時才能回家。

日落區市議員殷嘉立表示，在爆炸發生後的第一時間趕到現場，並與現場的搜尋官兵會面了解情況，「事故有可能是瓦斯爆炸引起的火災」，感謝各部門的大力配合，且已與市內應急管理中心聯繫合作，將受到影響的社區居民安置到應急酒店。

日落區市議員殷嘉立（右）趕到火災現場了解情況。（Kit Lam供圖）
日落區市議員殷嘉立（右）趕到火災現場了解情況。（Kit Lam供圖）

據PG&E發言人傑森金（Jason King）介紹，在趕到火災現場後，他們立即關閉了事發住宅的天然氣，隨後開始進行洩漏調查，但沒有發現任何洩漏。他表示，PG&E曾於 2022 年 10 月對爆炸住宅進行過洩漏調查，也沒有發現煤氣洩漏的跡象。

舊金山日落區民宅發生火災。圖為被燒毀的房屋。（記者李怡／攝影）
舊金山日落區民宅發生火災。圖為被燒毀的房屋。（記者李怡／攝影）
圖為爆炸房屋對面和附近，多棟房屋玻璃破損。（記者李怡／攝影）
圖為爆炸房屋對面和附近，多棟房屋玻璃破損。（記者李怡／攝影）

韓裔 警察 亞裔

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