「疫苗有害成分殘留體內」需排毒？專家闢謠：營銷手法

全國公民大會（NCoC）的執行長、艾美獎得主希克（Cameron Hickey）提醒說，要特別小心疫苗和疫情的虛假訊息。（記者劉先進／翻攝）

少數族裔媒體服務（Ethnic Media Services）8日舉行線上論壇，討論有關疫情 和疫苗 的不實資訊。全國公民大會（NCoC）的執行長、艾美獎 得主希克（Cameron Hickey）演講，題為「虛假資訊更新--當前新冠疫情和疫苗╱加強針的一面之詞和說法」。他還提及在華語社區特別流行的說法，即所謂新冠疫苗的有害成分會殘留在體內，需要吃草藥或膳食補充劑來進行疫苗排毒，實則是為了出售產品。

希克是錯誤資訊及其對民主的影響方面的專家，作品多次在PBS NewsHour、紐約時報等媒體刊登。他說，病毒性的錯誤資訊具有傳染性和危險性，在某些情況下，它和一些正在傳播的實際病毒一樣有問題，因為它可以唆使人們做出非常糟糕的決定，威脅他們的健康。當疫情在2020年首次出現時，世界衛生組織也注意到，人類正在經歷一場資訊恐慌，大規模傳播缺失的虛假資訊、謠言、謊言和誤解，其傳播方式與這些病毒很相似。它們是有傳染性的，在人類的資訊生態系統中傳播時，會進化和變異。

希克說，傳播虛假資訊，通常有幾個方法，比如利用恐懼和操作，使用旨在嚇人或憤怒的資訊，製造恐懼，用於放大神話和虛假資訊。或使用陰謀論，缺少背景的內容，仇恨情緒和狗哨方法（Dog whistle，在政治上，狗哨是指在政治資訊傳遞中使用編碼或暗示性語言，以爭取某個特定群體的支持，而不激起反對）、偽科學和邏輯謬誤來傳播。

中文社區特別流行疫苗排毒的說法。有人聲稱，新冠疫苗含有有害成分。在過去將近兩年半的時間，有許多關於疫苗可能含有一些成分的說法。人們看了這些成分後，對相關用詞產生了誤解。比如，疫苗是有磁性的。「現在有人在假設，這些東西在體內，需要從身體中弄出來，可以利用排毒方案去除有害成分，就像果汁排毒（juice cleanse）一樣。」

希克說，不實資訊傳播者，會介紹各種東西排毒，比如草藥、營養補充劑等其他類型的治療方法。「這些產品不一定是有害的東西，但不可能有真正排毒的作用。因為疫苗中沒有他們聲稱的成分。」

他提醒說，這也是在虛假資訊研究中經常看到的情況，那就是傳播者經常使用聳人聽聞的或令人興奮的東西，來放大有問題或誤導性的資訊，以便賺錢。所以這些關於排毒療法的資訊，是為那些利用災害賺錢的人的利益服務的。「當我們看到那些將健康問題與某人賣東西的可能性聯繫起來的資訊時，對這些需特別懷疑。我們要大聲呼喊提醒。當有類似事情時，要真正指出，這些資訊與商業零售有關，比如維生素補充劑。」

希克分析，有一些傳播者在互聯網發散類似資訊最多產，其中最引人注目的名字是瓊斯（Alex Jones），他的媒體帝國非常富有，在出售維生素補充劑的同時，播出帶有政治色彩的虛假資訊內容。

希克特別舉出中文媒體中傳播的排毒療法。比如，新冠疫苗的解毒方案（中英文版），利用Peter McCullough醫生的名義，回答如何解毒，包含利用納豆激酶、蒲公英根、黑孜然種子促進細胞修復等。社媒上說：「祝福那些因為不慎而接種新冠疫苗、目前沒有遭遇副作用的朋友們，透過慢慢解毒，可以努力恢復自身的免疫力。