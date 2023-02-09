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任命官員先簽辭職信 布里德作法被禁止

編譯組／舊金山8日電
布里德要求其被任命者先簽好辭職信作法被正式禁止。（美聯社）
布里德要求其被任命者先簽好辭職信作法被正式禁止。（美聯社）

舊金山市議會同意，市長布里德（London Breed）要求她的被任命者提供未標日期的辭職信的做法被正式禁止，這是該市立法者制約市長權力之最新嘗試。

7日批准的這項立法是對去年9月披露的情況作出的回應，布里德要求她任命的警察委員會成員之一博斯通（Max Carter-Oberstone）提供辭職信。而布里德任命的人中，大約有近四打人在市議會和委員會中簽署了這樣的信。

憤怒的批評者稱布里德對她任命的人進行了不適當的微觀管理，並認為這是市長試圖規避城市法律。根據市政法律規定，市長要從議會中撤換任何被任命者，必須得到議員們的批准。批評者認為，如果被任命者知道他們有一封未註明日期的辭職信在市長辦公室存檔，就不能獨立行事。

雖然布里德去年說她不會再要求被任命者簽署這些信，但市長最強烈的批評者之一、市議員潘正義（Dean Preston）還是提出了正式禁止這種做法的要求。他堅信 「任何受保護的議員，都不應該面臨因為行使他們的獨立判斷而被立即解雇」的威脅。

但市議員司嘉怡（Catherine Stefani）和孟達文（Rafael Mandelman）投了兩張反對票，認為「對執行政府核心職能的部門來說，布里德試圖保持某種程度的指導或控制是合理的。

布里德的辦公室說，市長從未打算用這些信來對付那些在政策問題上與她意見相左的議員。這些信是為了防止任何不法行為或失職行為的一種保險，並舉出了幾年前一位港口專員在受到道德指控後數月拒絕辭職的例子。

但當布里德與她任命的博斯通在政策上發生爭執時，這個問題就被曝光了。作為打擊種族偏見的努力的一部分，博斯通提出了一項警察委員會政策，禁止舊金山警察進行某些低級別的交通攔截。他說，他感受到來自市長辦公室的不當壓力。市長的助手之一Ivy Lee告訴博斯通，這項政策對布里德很重要，但如果它干擾了她提高警察人員配置水平的首要任務，「那就是一個問題」。

禁止未標日期的辭職信的立法不僅影響到市長，也適用於進入市議會或其他政府角色的任何任命人員，包括市議員以及城市審計員、地區檢察官和公設辯護人。

布里德的辦公室沒有立即對投票結果發表評論。

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