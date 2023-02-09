提案賠償非裔每人500萬惹議 第10區市議員華頌善受威脅

華頌善推動「本市非裔美國人賠償計畫提案」受到威脅。（本報檔案照）

舊金山 第十區市議員華頌善（Shamann Walton）辦公室8日告訴本報，在「本市非裔 美國人賠償計畫提案」即將舉行聽證會之際，華頌善曾多次在市政廳外受到騷擾和跟蹤，其辦公室也接到多個威脅恐嚇電話和郵件。

華頌善辦公室表示，2月1日在市府門前的一次集會上，華頌善受到示威者和其煽動暴力的威脅，並揮手將威脅者推開。此舉受到指責後，隨即華頌善公開發表致歉。並向非裔社區領導人徵求了意見，以制止近日來民眾對於非裔社區的指責和詆毀。

本周舊金山市議會，將本來訂於7日舉行的「本市非裔美國人賠償計畫提案」聽證會，改期到3月14號舉行。原因是華頌善因個人旅行航班延誤未能按時返回舊金山。他是此次法案在舊金山市議會的主要推動者。提案中引起廣泛關切的一則條款是，要向每位符合條件的非裔成年居民一次性支付500萬元賠償金。

提案包含了一系列政策建議，涵蓋財政、金融、教育、債務、社會服務等等。而僅合格非裔每人500萬元這一要求的費用，全市估算就高達1750億元，近乎舊金山市總預算的13倍，也超過大部分州的年度支出。

華頌善表示，剛剛實施暫停的大麻營業稅，可以用於資助這一賠償款。 他認為，美國和舊金山歷史上對非裔及有色人種社區造成的創傷，在非裔社區中到現在還存在，要糾正這一錯誤歷史。

華頌善的立場和推動法案的做法引發部分民眾不滿，近日來連續收到來自舊金山、灣區與全國各地居民的恐嚇信件和電話，其辦公室職員與實習生也都收到了恐嚇信件。

賠償提案是由舊金山非裔美國人賠償諮詢委員會上月向市人權委員會提交了的，並建議向住在舊金山的「每位符合條件的非裔美國成年人支付500萬元」。報告還提出其他18項財務建議，包括取消個人債務、250年的年收入補助、將公共住房轉換為贈予公寓等。

「非裔美國人賠償諮詢委員會」的建議報告提出後，引起廣泛關注和討論，支持、反對的都有。史丹福大學 胡佛研究院就直言不支持這一建議。該院網站上表示：「許多居住在舊金山的非裔美國人面臨著重大的經濟挑戰。但執行賠償委員會的建議，並不能解決這些問題。相反，這是一項將導致大規模企業和家庭搬遷，最終使這座城市破產的提議。 」民眾的觀點多數表示，此項賠償措施對於其他族裔是不公平的，且是不尊重納稅人錢的表現。