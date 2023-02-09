拜登國情咨文 對矽谷感到失望

拜登7日在國情咨文中呼籲，應對矽谷做出更多規範。（美聯社）

拜登 總統7日在國情咨文中罕見發出與共和黨相似的情緒，表示對矽谷 感到失望。

民主黨、共和黨及大多數美國人都認為，大型科技企業掌控了太多民眾的個人數據、他們的制度與政策不透明、還以不厚道的方式針對兒童牟利。

拜登試圖在國情咨文中利用這種憤怒，呼籲大型科技企業提高公司透明度、立法禁止科技企業在網路上收集兒童個人數據、禁止向兒童播放針對性廣告，並對他們收集民眾個資施以更嚴格的管制。拜登此舉獲得了代表矽谷的多位聯邦眾議員 支持。

拜登說：「最終，我們必須讓社群媒體對他們在我們的孩子身上進行的牟利實驗負起責任。」

當拜登提出這些呼籲時，曾率共和黨議員參觀矽谷企業的眾議院新任議長麥卡錫（Kevin McCarthy）難得起立鼓掌，這是7日罕見的時刻之一。

拜登7日對科技大企業的批評，是其演講中民粹主義主題的一部分。拜登還抨擊大型製藥公司收取高額費用的高利貸行為、呼籲億萬富豪繳納他們應繳的稅金、要求實施更嚴格的反壟斷法以防止大型網路平台為自己的產品提供不公平的優勢。

代表灣區巴洛阿圖的民主黨聯邦眾議員艾許（Anna Eshoo）並不覺得拜登的言論是對矽谷的攻擊，她認為拜登提出的是重要的問題。

艾許說：「個人數據就是個人數據，它並不屬於一家公司。我們的個人數據被企業出售、操縱，甚至用來對付我們，這絕對不是我們登錄成為其會員的目的。基本上，我們已失去對數據的控制。總統希望保護美國人民，在我看來，他提出的並不是威脅性政策。」

計畫與艾許重新提出數據隱私法案的聖荷西聯邦眾議員羅芙根（Zoe Lofgren）也支持拜登的提議。她說：「隱私濫用和數據操縱是網路上現在最普遍的兩個問題，兒童和青少年因此受到剝削，非常令人擔心。」

羅芙根表示，她的法案將防止企業收集個人資訊供濫用，如果科技公司無法收集數據，他們就無法利用這些數據操縱美國人。

不過，拜登對大型科技企業並非只有批評，他也做出讚揚，他舉出矽谷英特爾公司作為美國成功範例。拜登稱讚英特爾在俄亥俄州興建了一座半導體工廠，創造了1萬個工作機會。