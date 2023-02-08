被停職警長要求復職 屋崙市長：這是人事問題

最近被暫時停職兩周的屋崙警長阿姆斯壯（圖）再次要求官復原職。屋崙市長盛桃7日拜訪華埠時對此訴求不置可否。 （記者劉先進／攝影）

最近被暫時停職兩周的屋崙警察 局長阿姆斯壯（LeRonne Armstrong）再次要求官復原職。屋崙市長盛桃7日拜訪華埠時，對此訴求不置可否，只是說，這是人事問題，會非常認真地對待所有外部調查員針對警長的相關指控。

聯邦監督員此前委託舊金山 一家律師事務所寫了一份報告，顯示屋崙警員此前發生不當行為，一名警員與同伴2021年在舊金山肇事逃逸。2022年，同一名警佐在屋崙警局總部的電梯內開槍，而阿姆斯壯被指責沒有充分審查該警員的行為；盛桃隨即要求他立即停職休假。

阿姆斯壯此前已召開記者會要求「立即復職」，並否認對他不當行為的指控。他周日又表示，經研究後證實，調查人員和聯邦監察員關於他的結論沒有證據支持。「坦率地說，保密報告和監督員提供的資訊是令人尷尬且不準確的。關於我在調查中的作用的敘述邏輯，甚至違背了普通邏輯。」有色人種協進屋崙分會也支持他官復原職的訴求。

對於阿姆斯壯的請求，盛桃沒有正面回答。她表示，屋崙正在認真對待所有來自外部調查員報告的所有指控。「而且我們也在與警員監督委員會合作。這是一個人事問題。我不能發表評論。」