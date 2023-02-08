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屋崙華埠拜年 市長盛桃：我18歲就來此用餐

記者劉先進／屋崙報導
屋崙亞裔市長盛桃7日拜訪華埠，給商家送上農曆新年祝福和紅包。（記者劉先進 ／攝影）
屋崙亞裔市長盛桃7日拜訪華埠，給商家送上農曆新年祝福和紅包。（記者劉先進 ／攝影）

屋崙亞裔市長盛桃7日拜訪華埠，給商家送上農曆新年祝福和紅包。來到金牌燒臘店時，她還笑著回憶：「我18歲時就第一次來，飯菜可口，味道很好。而且他們營業時間很晚。」

在副警長比爾（James Beere）、黃家華，屋崙華促會常設理事會主席莊錦鎮，台山同鄉會社安隊負責人馬作林等的陪同下，盛桃一行從陳煥瑛公園出發，沿途經過參茸店，餐廳、糕點店等。盛桃此次穿上了一套紅色服裝。她說，一身紅衣是對農曆新年的一種認可，「而且我穿紅色很好看。」

每到一處，盛桃就熱情的和商戶打招呼，介紹自己，送上拜年紅包，還留下名片，大聲說「有事隨時找我」。有市民還送火龍果給市長，寓意紅紅火火。

一家超市的東主李女士表示，非常開心市長能來拜年。最希望市長能解決遊民問題。她指出，目前，遊民越來越多，有時會堵住店鋪門口，大叫大喊，客人不敢進來消費，干擾店鋪生意。

稻香村糕點店工作人員阿芳表示，希望政府增加警察，維護好華埠治安。「目前警方加大了華埠的巡邏，安全係數高很多。希望警方繼續維持。相信隨著華埠的安全，東主也會延長開業時間，更好服務社區。」

到了8街金牌燒臘店時，盛桃讚不絕口，和東主Jiji·馬相談甚歡。她說，從18歲、19歲時開始，就一直到餐廳就餐，「我喜歡那裡的食物，經常和我兒子一起過去吃飯。餐廳營業時間很晚，在漫長的夜晚後，是個吃飯的好地方。這就是為什麼確保繼續保持安全至關重要，因為人們感覺安全，並在餐館購物和吃飯，對小企業很重要，我們要支持他們。」

盛桃還說，公共安全的一部分，是要確保社區有啟動的空間。因此，作為政府，必須與華埠、與社區合作，比如執行社區大使計畫等。

對於遊民影響商戶經營的問題，盛桃沒有正面回答，而是說，上任後要求政府的第一件事是確保市民有更高的生活品質，這意味著必須為遊民社區做更多的事。她正在與縣政府密切合作，以確保有可用的心理健康服務，「不僅如此，我們還需要讓無家可歸者進入有尊嚴的住所，離開帳篷，但這些帳篷必須拆除。我已經上任整整一個月，政府正在努力，請給政府一些寬限期處理問題。」

屋崙亞裔市長盛桃7日拜訪華埠，給商家送上農曆新年祝福和紅包。（記者劉先進 ／攝影...
屋崙亞裔市長盛桃7日拜訪華埠，給商家送上農曆新年祝福和紅包。（記者劉先進 ／攝影）
盛桃和副警長比爾（James Beere）、黃家華，屋崙華促會常設理事會主席莊錦...
盛桃和副警長比爾（James Beere）、黃家華，屋崙華促會常設理事會主席莊錦鎮，台山同鄉會社安隊負責人馬作林等合影。（記者劉先進 ／攝影）

華埠 遊民 屋崙

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