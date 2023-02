支持住房團體 告灣區11縣市未遵守州法

支持住房建設團體打算控告灣區11縣市未遵守加州規定。(美聯社)

YIMBY Law、加州 保衛住屋基金 (the California Housing Defense Fund)以及加州人房地產 權 (Californias for Homeownership) 三個支持住屋的非牟利法律機構,7日對一些未及時提送「住房要素」 (Housing Element) 的灣區 地方政府提出控訴。贊助這三個非牟利機構的單位為加州房地產經紀人公會 (The California Association of Realtors)。

三個支持住屋機構對灣區城市貝維迪 (Belverdere)、柏林甘、庫比蒂諾、德利市 (Daly City)、菲爾法克 (Fairfax) 、瑪蒂尼茲 (Martinez)、巴洛阿圖 (Palo Alto)、比諾爾 (Pinole) 、快樂山(Pleasant Hill)、列治文 (Richmond),以及聖他克拉拉縣府提出控訴,指這些地方政府未能如期於元月31日前呈送「住房要素」 (housing element) 開發藍圖。州府要求加州各地方政府必須於2030年之前開發250萬個住屋單位,各地方政府必須針對州府所訂目標,提出因應開發藍圖。

根據這些支持住屋建設機構,上述城市中,許多不準備採取任何住屋開發建設計畫有些城市通過計畫藍圖,然而沒有呈送給州府社區住屋開發局 (the State Department of Housing and Community Development) 審查。

上述法律訴訟主要用意是強迫地方政府遵守州法規定,開發興建規定住屋數量。如未能達成目的,將強迫採納所謂「建築商補救措施」(the builder’s remedy)。

所謂建築商補救措施即讓開發商於未提出「住房要素」城市可以不遵循地目規畫開發興建民宅,條件是部分住屋必須以可負擔住屋價格銷售。

加州保衛住屋基金 (the California Housing Defense Fund) 公關與發展主任馬格夫納 (Greg Magofna) 說,一般而言,沒有如期呈送住屋要素的地方政府自認為可以逃過州府審查。政府一般而言都是比較保守,如果有什麼重大變動,地方總會出現阻擋變動聲浪。

灣區政府協會 (the Association of Bay Area Governments) 代表古德溫(John Goodwin)說,灣區109個縣政府與市政府中,高達90個地方政府已於元月31日截止日期前呈送住屋要素 (housing element) 初稿給州府。這不是一件小事,因爲州府對住屋法規修改多次,地方政府必須因應州法變動進行政策調整。未來幾個月內,灣區地方政府與州府之間將會展開密切協調,然而倡導住屋團體已對沒有即時呈送住屋要素的公家單位提出訴訟。

Yimby Law 律師狄格斯 (Keith Diggs) 表示,這是全面改變土地使用規則計畫的第一步。