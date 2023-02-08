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高價建築用電動工具 成灣區劫匪新目標

編譯組／灣區電
高價建築用電動工具成灣區盜竊浪潮新目標，小型工程承包工人深受其害。(Getty Images)
高價建築用電動工具成灣區盜竊浪潮新目標，小型工程承包工人深受其害。(Getty Images)

屋崙警方表示，過去四個月內，高價建築用電動工具搶劫案增加，警方僅在1月份就調查了四起這類搶劫案件、逮捕兩人。類似電動工具搶劫案犯罪行為激增，並且越來越明目張膽，讓部分承包商處於焦慮當中。執法部門統計數據顯示，水管承包工人的擔憂其來有自。「管道暖冷氣承包商協會」法格森(Spencer Ferguson)在會議呼籲同行們集資，並聘請保安顧問進行主動射擊與自衛訓練。

部分人士舉出證據表明，盜賊正使用數位線上市場來處理贓物，藉由電子商務網站在網上零售竊盜而來的電動工具。數周前，2021年曾遭遇被持槍搶劫管道工具的水管工人捷爾崧(Heiko Dzierzon)表示接到拉斯維加斯警局探員電話，說他們發現價值200萬元工具，其中一個帶有他公司「PipeSpy」標誌，這個工具價值1500-1800元。

儘管搶劫與竊盜是做生意的風險，但水管工與承包商表示，過去兩年中，犯罪者變得更具組織且具攻擊性。盜賊經常監視倉庫或跟蹤工作卡車，搶劫那些必須在固定地點長時間工作的辛苦工人，因為他們的車與裝備無人看管。竊盜者持槍搶劫情況也越來越多。

「阿拉米達縣建築行業委員會」財務長克魯夫(Andreas Cluver)表示，木匠、油漆工人、建築工人與其他勞動者，都必須謹慎提防這類犯罪，尤其是市中心在疫情期間空無一人，建築項目仍在進行當中。

小型店鋪工人更脆弱，因為他們可能必須將車停在較遠之處，並將自己的動電工具拿到工作現場。相較之下，大型包商工人通常有保全人員與工具棚鎖住裝備。這個情況，可能解釋為何電動工具搶劫犯罪浪潮對小型管道公司造成嚴重影響，迫使工人必須檢查周圍環境、或者不接工作，以確保安全。

部分工人會在工程承包合約、要求聘有武裝保安，其他人則有時會在合約投標時增加一名額外工人，為了觀察環境與威嚇。有些承包商則拒絕提供他們認為危險的屋崙社區提供服務。警局表示，PG&E已聘請屋崙警察保護工作場所。PG&E發言人指出，正持續評估威脅環境並採取適當措施，確保在現場工作同事的安全。

史丹福大學法律教授費雪(George Fisher)分析，現在攜帶現金的人越來越少，街上搶劫個人不再有利可圖，可能解釋為何竊賊都轉而竊盜車庫、偷取催化轉化器、搶劫藥店貨架或盜竊工具。

屋崙警局發言人認為，警局調查人員將工具搶劫案件發生率與激烈程度、歸咎於「電動工具需求量大，被害人幾乎沒有抵抗」。

屋崙 警察 史丹福大學

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