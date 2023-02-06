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元宵有禮 亞博館贈黃柳霜紀念幣

記者李怡／舊金山報導
好萊塢演員黃柳霜與其紀念幣。（亞博館提供）
好萊塢演員黃柳霜與其紀念幣。（亞博館提供）

5日元宵節當天。加州財務長馬世雲（Fiona Ma）在舊金山亞洲藝術博物館內，為當天前500名訪客贈送好萊塢傳奇華裔演員黃柳霜（Anna May Wong）25美分紀念硬幣。

馬世雲表示，黃柳霜是首位獲此殊榮的華人，對於華人社區意義非凡。這樣的慶祝活動不僅體現華人對美國的貢獻得到認可，也將此項殊榮分享到其他族裔群體，從而擴大了華人群體的影響力，也激勵更多華人做出貢獻。

黃柳霜1905年出生於洛杉磯，父輩在華埠經營洗衣店。她青少年時期就已出道，共參演超過60部電影，其中包括不少默片。黃柳霜在演藝圈內廣受好評，好萊塢星光大道上就留有她的名字。 1961年黃柳霜離世時，紐約時報的訃聞稱她是好萊塢黃金時代中令人難以忘記的角色。

黃柳霜紀念幣是美國鑄幣局（U.S. Mint）的「女性紀念幣項目」（American Women Quarters Program）的其中之一。鑄幣局同時還選擇另外九位來自不同族裔背景的傑出美國女性，將陸續發行紀念她們的25美分硬幣。

當天12歲以下的訪客還可以獲贈國家森林公園圖冊。領到紀念幣的張女士表示，正值中國傳統元宵節之際，在亞洲藝術博物館內領取到亞裔傑出代表黃柳霜紀念幣，很有意義，「我想將這枚硬幣送給我的女兒，以鼓勵她從小要學會獨立自強，長大後為華人社區在美國的影響做出共享。這是在節日之際為我們的下一代送上的美好希冀」。

元宵節當天，加州財務長馬世雲（右一）在舊金山亞洲藝術博物館內，簽送黃柳霜紀念幣。...
元宵節當天，加州財務長馬世雲（右一）在舊金山亞洲藝術博物館內，簽送黃柳霜紀念幣。（記者李怡╱攝影）

華人 好萊塢 博物館

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