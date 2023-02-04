加州2槍案曝問題 EMS在線會議探討移民長者心理健康

1月23日半月灣山菇農場發生大規模槍擊，槍手和大多數受害者為移民長者。（記者葛歆睿／攝影）

針對加州日前發生的兩起大規模槍擊 案，少數族裔媒體服務中心EMS（Ethnic Media Services）2月3日舉行在線會議，從槍擊案出發討論移民 長者的心理健康 問題。與會者談及少數族裔移民長者面臨的挑戰，包括逃離戰亂國家多年後仍在與創傷後壓力症候群(PTSD（Post-Traumatic Stress Disorder）作鬥爭，同時，有些無證長者儘管年老體弱，但迫於生計仍要工作，身體及精神壓力巨大。

農曆新年期間，蒙特利公園和半月灣接連發生兩起大規模槍擊慘劇。以往大規模槍擊中槍手多為年輕男性，而在這兩起事件中，槍手均為年長亞裔移民，社會在震驚之餘，也開始關注這個最容易被忽視的群體；因為語言不通和文化差異，他們沉默、孤獨、與世隔絕，南北加州的槍聲，敲響了這個群體心理健康問題的警鐘。

半月灣槍擊案的槍手和6名受害者，都是在農場工作的移民工人，他們大部分年齡都在60歲以上，其中兩人更是70多歲。慘劇發生後，不少人質疑，「為什麼他們70多歲還在工作？」洛杉磯人道移民權利聯盟 (CHIRLA) 的麥地那（Rita Medina）表示，這種情況在無證移民中並不罕見。「這本應該是他們的黃金歲月（Golden Age），但他們不得不工作，因為他們沒有退休計畫，沒有儲蓄。」她補充說，「而且我們知道很多人一直在繳納社安稅，但由於沒有身分證件而無法獲得這些福利。」Medina認為，加州在制定老齡化總體規畫時，必須考慮到無證長者，這個群體的人數還將繼續增長。 麥地那指出，許多無證長者沒有退休計畫和儲蓄，不得不工作。（記者葛歆睿截屏）

華裔作家謝漢蘭 （Helen Zia）曾為寫書而採訪過上百位70歲到90歲的華裔移民，發現他們中很多人都親身經歷或目睹過不幸和暴力，卻從未對任何人講過，包括已經成年的子女。這些長者告訴謝漢蘭，在她之前沒有人問過他們的故事，他們也不會主動分享，因為覺得沒有人想聽。謝漢蘭說，「在社會中這些長者是隱形的，他們感覺被孤立，甚至遭受非人道對待，他們也有心理健康問題，就像其他任何一個族群。」她提出，應該通過分享他們的故事，讓他們被看見，感受到關懷。 謝漢蘭（Helen Zia）提出，通過分享移民長者的故事，讓他們被看見，並感受到關懷。（記者葛歆睿截屏）

MAYE創傷、系統性種族主義、壓迫與不平等倖存者長灘康復中心創始人索姆（Laura Som）表示，作為一名在美國長大的柬埔寨華裔難民，她目睹了長輩和所在的社區，因為戰爭、極端暴力和美國主流社會的忽視而經歷的心理健康問題。創傷的症狀往往是仇恨、暴力、憤怒和沮喪，並且會影響到年幼的孩子，但不幸的是，移民社區目前沒有足夠的資源解決這些問題。

洛杉磯亞太諮詢和治療中心醫療總監塞維利亞（Dr. Brett Sevilla）指出，儘管有些移民長者沒有經歷過創傷，但這個群體特有的壓力仍會摧毀他們的心理健康。他們依賴家人出行和與外界溝通，有些還需要照料，有些甚至無法和孫輩、子女的配偶交流，這些因素，可能導致移民長者在家中的權威不被尊重，讓他們感到孤獨和被拋棄。

專注於提供文化尊重心理治療服務的Yellow Chair Collective聯合創始人允恩（Linda Yoon）表示，在亞洲文化中「要面子」是根深柢固的，「我們不會在別人面前展示軟弱或覺得恥辱的東西。」她還指出，提供給長者的社會服務遠不如提供給兒童、青少年、家庭的多，而能夠為移民長者提供雙語服務的就更少。

EMS創始人克羅絲（Sandy Close）表示，移民長者的心理健康問題關係到每一個人，關係到整個社會，她認為，「美國不是長者的國家」，她並呼籲，應採取更多行動更好地為長者服務。